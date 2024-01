Decomisan 20.000 euros en una redada antidroga en Boiro, pero no se incautaron estupefacientes

La operación antidroga iniciada en agosto pasado en Camariñas en relación con el pesquero “Nuevo Furuno”, amarrado en el puerto de Camelle y en el que se intervinieron 1.400 kilos de cocaína, valorados en unos 24 millones de euros en el mercado ilícito, y que en su fase inicial se saldó con la detención de dos vecinos de Boiro. De hecho, en la jornada de este martes se llevaron a cabo en el municipio boirense nuevas detenciones, una de ellas de un vecino natural de Escarabote pero residente en el casco urbano de la villa, y entradas y registros domiciliarios en una vivienda de la céntrica Rúa Dereitos Humanos y en una casa de la aldea de Ferreiros, en la parroquia de Cespón. Efectivos del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), junto a la comitiva judicial, desembarcaron hacia las cinco de la madrugada de este martes para efectuar los arrestos de los investigados y proceder a la realización de los referidos registros en presencia de los arrestados y sus abogados.



Pese al hermetismo con que se lleva esta operación antidroga, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Corcubión, pues se ha decretado el secreto de la operación, situación en la que permanece para salvaguardar y no entorpecer las investigaciones de un operativo que sigue abierto, por lo que no se descartan nuevas detenciones, ha trascendido que en los registros practicados el martes en la localidad boirense se decomisaron unos 20.000 euros, pero no se halló sustancia estupefaciente o que, al menos, sea significativa.



Por lo demás, pese a que en el juzgado de Corcubión aún no se había recibido ayer el avance del atestado correspondiente a esta intervención policial, se sabe que fueron siete los detenidos en las actuaciones llevadas a cabo en Boiro y en otras localidades del resto de la península ibérica, como Portugalete (Bilbao) y Madrid, y en las que también se practicaron entradas y registros domiciliarios. Esas detenciones se suman a las dos practicadas en meses pasados de vecinos de Boiro, concretamente la de un marinero de 27 años que se encontraba a bordo del barco cuando la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaron las intervenciones sobre el terreno y que incluyeron la incautación de los referidos 1.400 kilos de cocaína; y también la del armador de la embarcación de 32 años, para el que se había decretado una orden de busca y captura y que acabó siendo detenido a comienzos de diciembre pasado en un inmueble de Boiro.