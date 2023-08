El delegado del Gobierno destaca el impulso a la transformación de Boiro con 3,5 millones de inversión estatal

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó esta mañana Boiro para supervisar junto a su alcalde, José Ramón Romero, las actuaciones llevadas a cabo y qe se van a acometer en el municipio y poner en valor el impulso que el Ejecutivo estatal está dando a su transformación, con una aportación económica que supera los 3,5 millones de euros. Después de mantener ambos una reunión en el consistorio, Blanco y Romero se desplazaron hasta la casa de cultura "Ramón Martínez López" , en A Cachada , que en los próximos meses será objeto de mejoras que permitirán ampliar la capacidad del salón de actos para poder albergar una oferta cultural más atractiva y también para hacerlo más accesible. Ello será posible gracias al millón y medio de euros que el Gobierno de España destinará para una actuación cuyo presupuesto total asciende a 2,6 millones de euros, que completará el Ayuntamiento boirense, y que servirán también para integrar este espacio en su entorno y mejorar su eficiencia energética.

Junto a esta actuación, el delegado y el mandatario local repasaron otras inversiones estatales en la localidad, como los 237.642 euros en ayudas al comercio local para la dinamización del Centro Comercial Aberto de Boiro, que incluye la reforma del mercado municipal, la "Festa do Comercio" o los servicios de digitalización para comerciantes locales, entre otras medidas. Blanco detalló que una cantidad similar, 267.501 euros, es la que suman tres ayudas que recibió la Administración local para eficiencia energética y que posibilitaron la mejora del alumbrado en varios núcleos rurales del municipio, la renovación de las instalaciones de transformación de energía eléctrica de las instalaciones deportivas de Vista Alegre y la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de distintos pabellones.



Museo de la conserva

Tamén destacaron la inclusión de Boiro en el Plan de Sostenibilidad Turística Barbanza-Arousa Norte que, con una inversión global 1,5 millones de euros, contempla la creación de rutas personalizados y mejoras en infraestructuras turísticas que, en el caso de la localidad boirense, se concretará en la creación de un museo dedicado a la conserva. Por último, Pedro Blanco puso en valor el esfuerzo del Gobierno de España por llevar la banda ancha a todos los municipios de Galicia, una iniciativa que se materializa a través del Programa Unico del Ministerio de Asuntos Económicos y que en Boiro permite dotar de conexión de Internet de alta velocidad a cerca de 700 hogares y negocios que hasta ahora no gozaban de este servicio.

Inversiones en O Barbanz a

En total, las inversiones estatales en Boiro, que se completan con los 15.500 euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que el Concello recibe del Ministerio de Igualdad, superan los 3,5 millones de euros. Pedro Blanco agregó que el montante total para O Barbanza y los municipios de los alrededores supera los 34 millones de euros, entre los que destacan los 7,2 millones para la modernización del centro de Salvamento Marítimo en Porto do Son, los 6,4 millones para la transformación del sector turístico, los 6,8 millones para la rehabilitación de edificios municipales o los 3,1 millones que se gastaron en la nueva comisaría de Ribeira. “Son Investimentos que mostran o compromiso do Goberno de España e do presidente, Pedro Sánchez, cos concellos de Galicia. Con todos. Por primeira vez un Goberno inviste en todos e cada un dos concellos de Galicia.”, concluyó Pedro Blanco.