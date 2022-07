Denunciado un ribeirense por los insultos y amenazas que profirió hacia agentes de la Policía Local

La Policía Local de Ribeira denunció a un vecino de la localidad, J.L.G.S., de 42 años, por falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. Ese ribeirense, que se encontraba en estado ebrio, se personó hacia las once de la noche del lunes en las dependencias policiales y empezó a reprocharles a los agentes municipales un servicio que habían realizado el sábado para requerirle que dejase todo como estaba antes tras ejecutar una limpieza en la cubierta de un inmueble.



Debido a la persistencia en su actitud, en la que incluso llegó a insultar y amenazar a uno de los policías, le solicitaron el DNI para proceder a su filiación, pero les indicó que no llevaba encima documento alguno que acreditase su identidad, pero les facilitó verbalmente su nombre, apellidos, edad y domicilio, datos que se pudieron cotejar y contrastar a través de una consulta telemática al padrón municipal de habitantes. Los agentes le reiteraron hasta en seis ocasiones que depusiera su actitud, advirtiéndole que con su acción pudiera incurrir en infracciones contempladas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Debido a su reiterada negativa a obedecer los mandatos policiales, le informaron que será denunciado por incumplimiento de la normativa referida.



Además, al efectuar las consultas correspondientes en el archivo o base de datos policial se pudo comprobar que dicho individuo es propietario de un vehículo Ford Mondeo del que hace un uso habitual y que carece de seguro obligatorio desde el año 2020 y la ITV no está en vigor desde 2019. Por esos motivos, los agentes procedieron a la inmovilización con cepo en la vía pública de ese coche, que se encontraba aparcado en la Rúa Pedro Arias, que es paralela a la Rúa Barbanza en la que se ubica la Jefatura de la Policía Local de Ribeira. Al propietario de ese coche se le propondrá para sanción por esas infracciones que suponen multas de 800 euros por carecer de seguro y de 200 euros por no tener la ITV en vigor, y que serán remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico.