Denuncian los malos olores y falta de limpieza de los contenedores de basura de Boiro, que advierten que llevan años sin lavarse

Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) se hace eco de las quejas vecinales por la falta de limpieza y malos olores de los contenedores de basura de la villa, y asegura que son muchos recipientes para el depósito de residuos que llevan años sin limpiarse, por lo que critica “a desidia” y “pasividade” del Ejecutivo local. Desde la formación política denunciante indican que examinaron los contenedores repartidos por la localidad y observaron que hay un número muy elevado “en mal estado, sen tapadeiras, rodas rotas, buracos e outras deficiencias”. Y añade que están “repletos de suciedade pola falta da debida limpeza, o que transmite sensación de insalubridade, da mala imaxe do pobo e, coas altas temperaturas do verán, desprenden un olor insoportable”, manifestó Miguel Piqueras, de ICBoiro.



También critica que, “pese á recente e desproporcionada suba da tasa do lixo, que todos sufrimos nos nosos recibos, o estado dos colectores non só non mellorou senón que é deprimente en aspecto e condicións hixiénicas, o que pon de manifesto que o alcalde espreme os petos dos cidadáns pero, curiosamente, os cartos dos contribuíntes non se destinan a potenciar e mellorar a prestación do servizo”, subrayó. Piqueras dice que “faltan colectores en moitos puntos, polo que os que hay atópanse desbordados de lixo, o que xera unha imaxe lamentable e de total abandono”.

A su juicio, esa situación exige un plan urgente de sustitución o reparación de los que hay en mal estado y aumento de la cifra de contenedores de todo tipo, según la densidad demográfica de cada zona, y en la periodicidad de limpieza y desinfección de los que hay, junto con campañas periódicas de concienciación ciudadana. “A incapacidade do alcalde e os seus edís queda demostrada á hora de xestionar e resolver os problemas cotiás do concello, como se acredita novamente con imaxes como as que se poden ver desde que empezou o verán e converten a Boiro nun municipio sucio e nun estercolero”, comentó Piqueras.