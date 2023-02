Denuncian que el Sergas no cubre plazas vacantes de médicos de Urgencias del hospital derivadas de traslados

“O parapeto da área de Urxencias do Hospital do Barbanza, que era o que termaba da delicada situación pola que atravesaban servizos como os dos centros de saúde de Atención Primaria e o departamento de Medicina Interna hospitalario, debido a falta de persoal facultativo, veuse mermado, agravando a delicada situación que xa padecía por la falta de recursos humanos”. Así lo manifestaron ayer los delegados de la CIG en el complejo asistencial situado en la parroquia ribeirense de Oleiros, que precisaron que ese servicio sufre las consecuencias de la “mala xestión” por parte de los responsables del área sanitaria, pues todavía no se cubrieron parte de las plazas de médicos de Urgencias que quedaron vacantes como consecuencia, entre otras causas, del concurso de estabilización -por méritos- en Atención Primaria, pese a que era algo que se sabía que pasaría.



Ayer cesaron tres médicos, uno de los cuales se va a trabajar a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los otros dos ocuparán algunas de las plazas de facultativos especialistas en Atención Primaria que convocó el Servizo Galego de Saúde (Sergas), y que también desempeñará el que hasta ahora era el gerente del Hospital do Barbanza, Salvador Mariño, que cesó ayer en el cargo, y ahora habrá que aguardar a que se designe a su sustituto. De esas 5 plazas que quedaron vacantes en el área de Urxencias se han cubierto tres, de las que dos son a tiempo completo y la otra tiene reducción de jornada de un tercio, por lo que quedan algo más de dos sin cubrirse.



La portavoz de los delegados de la CIG en el hospital comarcal, Marián Rodríguez, indicó que ayer fue la coordinadora del servicio de Urxencias la que asumió el turno de trabajo de una de las plazas que se tenía que haber cubierto, pero no apareció nadie. “Poñen parches de última hora, pero esa non é a solución”, precisó su compañero José Manuel Sanmiguel. Ambos desvelaron que desde mayo del año pasado están cerradas las consultas de Medicina Interna -por las que pasan pacientes con patologías múltiples- debido a que sólo hay 6 de los 9 especialistas. Y precisaron que la atención a esas personas sólo depende de la buena voluntad del internista de atenderlos más allá de las ratio establecida de ocho enfermos al día, “pero actualmente chegan a ver ata incluso o dobre de pacientes”. Indicaron que les anunciaron que iba a empezar a haber consultas un día a la semana, pero aún no se hizo. Y añadieron que la falta de internistas y la sobrecarga de trabajo que sufren provoca que se demore la concesión de altas y que no se liberen camas para que puedan ingresar pacientes que esperan en Urxencias.