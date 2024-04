Denuncian un vertido de aguas fecales procedente de la red municipal en un regato que desemboca en el río de Artes, en Ribeira

Los vecinos del lugar de Os Muiños, en la parroquia ribeirense de Artes, denuncian la existencia de un vertido de aguas residuales procedente de la red general de saneamiento municipal y que va a parar a un regato que pasa pegado a la alcantarilla, en las inmediaciones de una estación de bombeo, y que desemboca en el río Sanchanás o Arlés. Una de las residentes en esa zona afectadas por esa situación, María Martínez, indicó que se registra desde hace aproximadamente un par de año, pero que últimamente se ha ido agravando y que les está ocasionando muchas molestias por los malos olores y una evidente insalubridad, además de que está provocando la grave contaminación de uno de los principales cauces fluviales que pasan por el término municipal.



Martínez señala que la arqueta de dicha red municipal de alcantarillado no está ubicada en el lugar más idóneo, pues se encuentra pegada al referido regato, y cualquier fuga que se produzca va a ir a parar a su cauce. Señala que, anteriormente, los episodios de vertidos eran más ocasionales, pero detalla que en verano, sin que hubiera precipitaciones, las aguas fecales rebosaban por esa alcantarilla. Añade que ahora son prácticamente continuos y que, pese a que hasta ayer no había llovido, seguía rebosando.



Esta vecina añadió que esta misma semana puso ese hecho en conocimiento del alcalde, al que incluso le mostró una fotografía que reflejaba lo que está pasando, pero desde entonces no se ha hecho nada al respecto y el vertido no cesa. Y refiere la existencia de olores pestilentes, que en función de cómo sople el viento resultan más o menos perjudiciales, y en los momentos de mayor intensidad de los hedores no pueden abrir las puertas y las ventanas de sus viviendas pues se impregna en las mismas, en sus ropas y en todas sus pertenencias. María Martínez también solicita que el Ayuntamiento se preocupe por la limpieza de los ríos, pues están llenos de maleza, tierras arrastradas por el cauce, y como consecuencia de ello el agua no circula como debiera, y que se estanca, provoca su crecida e incluso se desdorda de su cauce, provocando inundaciones en sus propiedades.