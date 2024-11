Derivan a pacientes de Neuroloxía del Hospital do Barbanza al Clínico para reducir sus listas de espera

Pacientes de los cuatro municipios adheridos al Hospital do Barbanza que están pendientes desde hace tiempo de tener una primera consulta en el especialidad de Neuroloxía están siendo llamados para ser derivados y consultados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), teniendo que desplazarse entre 50 y 70 kilómetros, cuando la distancia será muy inferior si fuesen atendidos en el hospital comarcal, donde tienen derecho a ello. Consultada la delegada de la CIG en el complejo asistencial ubicado en Salmón, Marián Rodríguez, indicó que esta es una práctica habitual por parte del Área Sanitaria con el fin de reducir la larga lista de espera en esta especialidad, que es de seis meses -es el plazo que le dan al médico de cabecera para atender a los pacientes en Neuroloxía-, y que lo hacen al estar a las puertas de cerrar el ejercicio “e maquillar as cifras para que non sexan moi disparadas”.



Se da la circunstancia de que se trata de un departamento en el que el neurólogo titular de una plaza en el Hospital do Barbanza solicitó el traslado a Santiago, por lo que ahora está pendiente de que se cubra, previsiblemente con una interinidad, a la espera de que salga la oferta pública de empleo. Pero, mientras tanto se está atendiendo con un médico especialista que acude dos o tres veces a la semana y otra que lo hace una o dos veces por semana, algo que se señala que es insuficiente para atender a todos los pacientes. Los afectados señalan que lo que debería hacerse es dotar al hospital barbanzano con un segundo neurólogo a tiempo completo para que les atienda como les corresponde y no tener que desplazarse a la capital gallega. Marián Rodríguez, que recordó que en las listas de espera oficiales no figuran las segundas consultas y sucesivas, que son las más prolongadas, indicó que van a valorar si lo que sucede en Neurología también está pasando en otras especialidades.