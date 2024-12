El derrumbe de parte del muro perimetral del cementerio de Ribeira causa daños en una casa

Parte del muro perimetral del cementerio municipal de Ribeira, con 12 metros de largo por 4 metros de alto, se derrumbó en torno a las ocho de esta tarde y cayó encima del tejado de un cobertizo de una vivienda de la Rúa Amor Ruibal, en el que causó importantes daños ya no sólo en la estructura, sino también en su contenido, pues había bastantes muebles, que quedaron destrozados. La dueña de la casa, María Jesús Rodríguez, indicó que hace dos años acudió al Ayuntamiento ribeirense para comunicar el estado de ese muro y el riesgo que corría de derrumbarse, llegando a registrar su reclamación, pero afirma que no le hicieron caso y no se tomó ninguna medida para evitar lo que ahora ha pasado. Los vecinos de la zona indicaron que afortunadamente no le pasó nada a ninguna persona, pero lo que lo sucedido pudo haberr acabado en una tragedia.



Nada más tenerse conocimiento de lo sucedido, al lugar se movilizaron una patrulla de la Policía Local y el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y posteriormente se movilizó a la dotación de guardia de los Bomberos del parque de Ribeira. Un particuilar retiró un coche que estaba aparcado a los pies del muro del camposanto, pero que, aparentemente, no se vio afectado por el derrumbe, pues esa parte del cierre situado por encima no se vino abajo. Las comprobaciones realizadas por los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña determinaron la solidez del resto del muro que se mantenía en pie, pero se valló un perímetro de seguridad a la espera de que hoy acuda un técnico municipal para determinar la actuación que se necesita realizar.