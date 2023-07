Desconvocada la huelga de los trabajadores del servicio de recogida de basura en Ribeira tras un principio de acuerdo verbal

La empresa Urbaser y los representantes sindicales de los trabajadores alcanzaron un principio de acuerdo verbal respecto al convenio colectivo, que está pendiente de que se plasme en un documento y que sea firmado, para desconvocar la huelga en el servicio de limpieza y de recogida de basura en Ribeira. Fue en torno a las siete de esta mañana cuando tuvo lugar una reunión de empleados de la referida compañía y en la votación celebrada se decidió adoptar esa medida. Ese acuerdo contempla el abono de una paga no consolidada de 600 euros para cada empleado y una subida salarial del 2%, después de que la oferta anterior de la empresa fuera de 400 euros y una subida del 1%. De esta manera, ese servicio funciona hoy con normalidad.

De todas maneras, los delegados de los trabajadores indicaron que los ánimos están muy caldeados y que está previsto que esta tarde tenga lugar una nueva reunión con la empresa, por lo que habrá que estar pendientes de lo que suceda, pero puntualizaron que ese acuerdo no recoge ni de lejos lo que estaban pidiendo, pero también entienden que la empresa tampoco puede hacer demasiado debido a que el contrato suscrito hace casi diez años con el Ayuntamiento ribeirense no recoge ningún tipo de actualización de precios en lo que a los trabajadores se refiere -sólo se contemplan mejoras en cuanto a mantenimientos y gastos de combustible y similares-, y cifraron en alrededor del 25% de pérdida de poder adquisitivo.

También indicaron que la empresa a la que se le adjudicó inicialmente dicho servicio, Recolte, presentó una oferta que era 300.000 euros inferior a la que hizo Urbaser en su momento, pues contaba que hubiera durante los años sucesivos un IPC negativo, además de que pretendía mecanizar el trabajo en un porcentaje bastante alto, pero los trabajadores señalan que eso puede servir para espacios grandes, pero que hay sitios en los que sólo puede acceder una persona, por lo que no siempre las máquinas pueden suplir a una persona. También indicaron que Urbaser tenía que haber mirado que no le salían las cuentas cuando se hizo cargo de la concesión, teniendo en cuenta que ese contrato era por un importe sensiblemente inferior a la oferta que esa empresa presentó en el proceso de licitación.

También refirieron que la plantilla con la que inicialmente se contaba, que era de medio centenar de personas se ha ido reduciendo con el paso de los años en un 24%, pues actualmente son 38 empleados, por lo que la carga de trabajo de los que continúan se ha visto incrementada. Añadieron que todos tienen hipotecas y cargas familiares y que tienen muchas dificultades para asumirlas debido a que sus sueldos siguen congelados, al no recogerse la subida en el contrato entre el Concello de Ribeira y Urbaser.

La concejala de Servizos Municipais, Tania Redondo, manifestó que la desconvocatoria de la huelga es una buena noticia para los ribeirenses, teniendo en cuenta que el servicio de recogida de basura es algo esencial y que al coincidir con la Festa da Dorna y las Festas do Verán había el riesgo de que se pudiera ver afectada la salubridad de la población, pese al establecimiento de servicios mínimos. De todas maneras, recordó que el Gobierno local había hecho públicas una serie de recomendaciones para minimizar en lo posible sus efectos.

Por su parte, el alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, indicó que desde el Ejecutivo local están "moi contentos" de que ambas partes, Urbaser y los sindicatos en representación de los trabajadores de la misma, hubieran llegado a un acuerdo. Detalló que para alcanzarlo también fue imprescindible la mediación del Ayuntamiento de Ribeira, por lo que quiso agradecer la implicación que tuvo la concejala responsable del área, Tania Redondo, que junto con él estuvo presente en reuniones tanto con los empleados como con la empresa, y que incluso les pidieron ayer a ambos que se sentasen a hablar par evitar una huelga en la recogida de la basura que perjudicase a los vecinos de la capital barbanzana. "Neste caso, chegouse a un entendemento no que se van a mellorar as condición laborais e salariais do persoal de limpeza e recollida de residuos. E desde o Concello de Ribeira imos seguir traballando para mellorar un servizo que se ten que prestar de maneira eficiente e correcta para dar un mellor servizo posible á veciñanza de Ribeira", concluyó el regidor local.