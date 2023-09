Desconvocada la protesta del IES Leliadoura tras no recibir autorización

Los padres de alumnos de Corrubedo del instituto Leliadoura se han visto obligados a desconvocar la protesta organizada para este viernes para protestar por el "mal funcionamiento" del servicio de autobuses.

El acto estaba promovido para este viernes a las dos y veinte de la tarde, coincidiendo con la hora de salida del centro educativo, pero finalmente no se podrá llevar a cabo al no recibir "autorización de forma directa do instituto, nin do Concello, nin das autoridades".

Los padres mantienen su apoyo a la causa contra la "inxustiza que vive a diario o alumnado por mor do servizo de buses", pero al no obtener los permisos necesarios y "non estar a cousa clara", prefieren no hacer ni la convocatoria ni tomar una imagen de ella para "non acarreaer ningún tipo de problema ou malestar".

De todas maneras, señalan que quien quiera acudir o hacer la foto lo puede realizar por su cuenta, fuera de la protesta organizada anteriormente.

Las madres y padres del alumnado de la parroquia ribeirense de Corrubedo afectado por el mal funcionamiento del servicio de autobuses habían convocado para este viernes, día 22 de septiembre, a partir de las dos y veinte de la tarde, coincidiendo con la hora de salida del centro educativo, a una concentración en las inmediaciones del IES Leliadoura, en Frións, e incluiría la realización de una fotografía de protesta para difundir a través de diferentes medios, y en la que expresarían su malestar por esa situación que, aseguran, les está causando graves perjuicios a sus hijos.



En este sentido, hacen referencia a que ya desde el primer día lectivo, tras la vuelta a las clases después de las vacaciones de verano, "varios alumnos quedaron tirados e sen poder montar no bus", precisando que los estudiantes de Corrubedo fueron los más perjudicados "como de costume e sen coñecer a razón quedan fóra xa de primeiros, e sen previo aviso". Los progenitores indicaron que están trabajando y no pueden ir a recoger a sus hijos, por lo que ante la situación generada tienen que pedir favores molestando a su vecinos para que lo hagan por ellos.

De igual modo, los padres de los alumnos de Corrubedo añadieron que este tipo de situaciones se registra los lunes, que es cuando en el instituto tienen clase por la tarde, y deben hacer hacer el recorrido de vuelta a casa y el de regreso al Leliadoura -un total de 20 kilómetros- "o cal implica que os nosos rapaces teñan que comer practicamente de pé, preparar os libros da tarde e xa ir funcando cara a parada de novo".

De todas maneras, estos padres de Corrubedo señalan que el resto del alumnado e otras parroquia también se debe encontrar en la misma situación o similar. Por ello, solicitan e incluso ruegan que la empresa concesionaria de ese servicio "teña a ben de solucionar esto axiña; sentándose a falar co Goberno local ou coa autoridade competente e darlle unha solución definitiva a este asunto en cuestión".