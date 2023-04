Descubren en homenaje a Ramón Martínez López un panel en Cimadevila, donde nació hace 116 años

Boiro acogió a última hora de la tarde de ayer, 4 de abril, un acto en homenaje a la figura de Ramón Martínez López, coincidiendo con la fecha de conmemoración del 116 aniversario de su nacimiento. El evento se inició en el salón noble del consistorio municipal, con la asistencia del alcalde de Boiro, José Ramón Romero; la edila de Memoria Histórica, Dores Torrado; la presidenta del Padroado do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, y el biógrafo de filólogo y político gallego al que se rindió tributo, Amancio Liñares. "Ramón Martínez López foi un referente do galeguismo e un boirense que debe ser recordado”, declaró Romero durante el referido acto en reconocimiento, en el que también participó Maribel Martínez, hija del homanajeado -falleció el 12 de septiembre de 1989- y que forma parte del programa de actividades para celebrar el centenario do Seminario de Estudos Galegos, en cuya creación participó Ramón Martínez López.

Además, se procedió al descubrimiento de una placa en la zona de Cimadevila en el que nació Ramón Martínez López, dentro de un programa de actividades que se desarrollaron para poner en valor el barrio. “Boiro ten memoria, ten historia e ten a Ramón Martínez López”, dijo Torrado. Por su parte, Amancio Liñares, que evocó la figura del homenajeado, hizo especial hincapié en su trayectoria a favor de la cultura gallega y, especialmente, su vinculación con Boiro. La jornada continuó con una visita teatralizada realizada por Os Quinquilláns por el barrio de Cimadevila donde, finalmente, se descubrió un panel en reconocimiento de Ramón Martínez López.