Un boleto de la Bonoloto asignado a un despacho de quinielas de A Pobra obtiene un segundo premio

La diosa fortuna le ha vuelto a sonreír a la comarca de O Barbanza. Después de que la Administración de Lotería Número 2 de Ribeira que regenta el joven David Martínez repartió varios décimos del primer premio de la Lotería Nacional del Jueves en el sorteo del pasado 16 de febrero, que supuso un importe de 30.000 euros para cada uno, en esta ocasión ha sido un jugador el que a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado (www.loteriasyapuestas.es) ha asignado al despacho de quinielas ubicado en el bajo del número 14 del Cantón da Leña, de A Pobra do Caramiñal, que regenta José Miguel Meiriño González, un boleto de la Bonoloto que en el sorteo de anoche ha repartido un premio de segunda categoría, de cinco aciertos más el complementario, después de que no hubiera ningún acertante de la máxima categoría, es decir, de seis aciertos. La combinación ganadora la formaron los números 11, 23, 34, 41, 42 y 45, el complementario fue el 36 y el reintegro le correspondió al 5.

Al referido boleto le ha correspondido un premio en esa segundaa categoría de 43.567 euros, aunque está por saberse todavía si también obtuvo otras recompensas económicas en las posteriores. Desde la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado indicaron que al haberse realizado el sellado a través de la web oficial, el apostante asigna el boleto a un despacho concreto, que en este caso ha sido el referido de A Pobra, y que aunque lo más probable es que sea de un vecino de la localidad, no hay la certeza absoluta, y pudo haberse hecho desde cualquier parte del territorio español, pero subrayó que eso es algo que posiblemente nunca se llegue a saber. Para ese mismo sorteo se sellaron otros dos boletos con ese mismo premio, concretamente en Barcelona y Granada.

Para el despacho de quinielas de la villa pobrense, a cuyo gerente le cogió por sorpresa este premio pues no tenía conocimiento de ello cuando fue preguntado por este periódico, ya que aún no le habían enviado comunicación alguna al respecto desde la delegación provincial, no es la primera vez que reparte premios en los últimos años, y entre los más importantes cabe destacar uno premio en el sorteo de la Lotería Primitiva del 27 de mayo de 2021, por un importe que rondó los 65.000 euros, además de en El Quinigol con 5 aciertos el 14 de julio de 2019, un boleto con 14 aciertos de La Quiniela del 5 de diciembre de 2018 y un segundo premio de la Lotería Nacional del Jueves en el sorteo del 25 de agosto de 2016, entre otros.