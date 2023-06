Despedida del concejal socialista José Manuel Vilas de la corporación municipal de Ribeira

El concejal y portavoz de grupo municipal del PSOE de Ribeira, José Manuel Vilas, aprovechó la celebración del pleno de la corporación local para la elección de los integrantes de las mesas electorales de los comición estatales del próximo 23 de julio, para despedirse de una "etapa política, na cal había posto moita ilusión…". Declaró que cundo uno ira la política desde fuera del salón noble del consistorio "faise a idea de que moitas cousas se poden mudar ou, cando menos, facelas mellor" y que, tras dar el paso, "a realidade sitúache entre a satisfacción e o dilema, nunha indefinición de sabores, con delicada cata”. Dijo que fueron "oito anos distintos, con posibilidades remotas en ambas, pero reais, e con impresións encontradas", y precisó que fueron dos mandatos "ntensos no traballo", con propuestas en positivo para mejorar Ribeira, "si cabe…, dende unha oposición responsable, quizáis non todo o entendible que quixeramos, pero cunha intención clara, sempre primando o interés xeral sobre o particular. Ribeira non podía ser un barco a deriva…".



Vilas Álvarez manifestó que quería agradecer a los vecinos que depositaron su confianza en ellos y a los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, representados en el pleno por el secretario general y el interventor, a los que les rogó que que trasladen su agradecimiento "pola atención, dilixencia e profesionalidade recibida". Seguidmente, indicó que lamentaba "o desencontro observado nas intervencións ignominiosas e falaces, realizadas en distintos foros por determinadas persoas que conformaron parte desta derradeira corporación municipal pero, como todos sabemos, non ofende quen quere, senón quen pode". "Considerei, e considero, que a cordialidade e o respecto, deben estar presentes entre os compoñentes desta Cámara local", declaró el edil socialista, quien expresó su esperanza "de corazón", de que "as boas formas e a educación, retornen e imperen no vindeiro mandato".

A la hora de hacer balance sobre lo conseguido, manifestó que empezaron solicitando la reconstrucción del muelle de A Cobasa, y de la Casa dos Barreras, pero que pese a su aprobación unánime y a la posterior inclusión en el plan turístico Ribeira Destino Sostible, "cada día que pasa, pérdese parte do noso patrimonio etnográfico". Añadió que quedaron propuestas pendientes de debate, para poner en valor el Dolmen de Axeitos, el Museo de Artes do Gravado y el Camiño dos Pozos en Corrubedo, "noutras máns quedan…", precisó. Por último, subrayó que su guía y premisa siempre fue el programa electoral presentado, "co fin único de mellorar a calidade de vida e o benestar dos nosos veciños. Considero que valeu a pena o esforzo, e quedan por ver a luz varias das obras e actuacións solicitadas… Así que sorte na faena, e boa pesca, como non pode ser doutra forma", concluyó José Manuel Vilas.