El desplome de un pino grande sobre la AC-305, a la altura de As Saíñas, en Ribeira, mantuvo cortado el tráfico tres horas y media

El paso del temporal Domingos por la comarca barbanzana dejó en la jornada de ayer un reguero de incidencias, en forma de ramas, árboles, cables, postes y caídos, así como contenedores de basura tumbados o desplazados, balsas de agua y otras de escasa trascendencia Entre las más destacadas intervenciones de losBomberos de Boiro, junto al compañero desplazado con el camión autoescalera desde el parque de Ribeira, debido a que sus instalaciones cumplían su segundo día de cierre consecutivo debido a la falta de personal para cubrir los servicios mínimos,figuraron aquellas en als que acudieron a sanear las fachadas laterales de sendos edificios en la carretera de Tanxil, donde retiraron un par de planchas sueltas, y en la Rúa Rinlo, en Rianxo -unas intervenciones a las que también acudió la Policía local- y un letrero de un supermercado situado a la entrada de la localidad rianxeira. Igualmente, esos profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña acudieron a una actuación similar en la Rúa Tenencia, en Boir, donde retiraron unas planchas sueltas, y también a la Rúa Cardenal Patiño, en A Pobra, pero la estrechez de la vía impidió acceder con el camión autoescalera, por lo que no pudieron intervenir. Desde la agrupación de voluntarios y servicio municipal de Protección Civil de Ribeira acuderon desde primera hora de la mañana de ayer a 31 intervenciones a cauda de la acción de Domingos para proceder a cortes de árboles en Oleiros, Avenida da Coruña; rebajar un par de metros la altura de una antena de televisión de un edificio de viviendas de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez; dos postes de telefonía en mal estado en Palmeira y Carreira, una balsa de agua en las inmediaciones de Punta do Castro, en Castiñeiras; una señal doblada en la Praza do Concello; 14 contenedores tirados o desplazados de sus ubicaciones habituales, así como un cable telefónico caído en Carreira, un panel publicitario tirado en la carretera AC-550 a la altura de Xarás, ventanas de un edificio deshabitado en Aguiño, cableado del tendido eléctrico en Corrubedo y un cartel indicativo de la ITV tirado en Xarás.