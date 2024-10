La detección temprana de la dislexia y del TDAH se incorpora este curso al proyecto Enclave en Boiro

El Ayuntamiento boirense pone en marcha para el actual curso académico una nueva edición del proyecto EnClave, que nació en 2021 para abordar de manera integral los desafíos que afrontan los estudiantes en su desarrollo emocional y social, con la finalidad de tratar de prevenir y reducir de manera significativa el acoso escolar y promover el bienestar emocional y la salud mental en los centros educativos de la localidad. Igualmente, se pretende crear una mayor conciencia y sensibilización sobre el bullying y conseguir un alumnado más empoderado emocionalmente, capaz de gestionar sus emociones y resolver conflictos de manera pacífica. De presentar este programa se encargaron el alcalde, José Ramón Romero, y la conejala delegada de Ensino, Carmen Silva. El primer edil manifestó que se trata de "un proxecto novidoso que, dende o Concello de Boiro, implementamos para atender as principais demandas da comunidade educativa, a pesar de non ter as competencias e no que estamos investindo arredor dos 60.000 euros anuais”.

Durante ese acto se indicó que el programa fue cambiando en los distintos cursos para adaptarse a las necesidades educativas de los niños siguiendo las aportaciones a través del Consello Escolar Municipal de los equipos directivos de todos los centros de enseñanza para, no solo reducir los casos de bullying, sino también equipar a los alumnos con herramientas de inteligencia emocional y resiliencia, procurando crear un entorno escolar más seguro, empático y saludable. Silva detalló que los programas que se implementarán este año inciden en priorizar la intervención directa en las aulas y el trabajo a través de entidades públicas, como es el caso de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de las facultades de Psicoloxía y Odontoloxía y la Escola de Óptica e Optometría. EnClave consta de siete programas distintos que se van a llevar a cabo tanto en los colegios de Educación Primaria como en los institutos, y "este ano préstase especial incidencia na saúde mental", inforó la concejala de Ensino, quien agregó que "o programa de prevención do acoso escolar vaise desenvolver durante todo o curso en todos os centros e vai consistir en intervencións socioeducativas en materia de resolución de conflitos, prevención e intervención do acoso escolar". Una de las novedades de este curso será la detección temprana de la dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) se va a desarrollar en las unidades de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria para a realización dun cribado y detectar los posibles casos.

Respecto al programa de salud mental es que centra el proyecto EnClave 2024-2025 y al que se va a destinar la mayor parte del presupuesto, al considerarse un servicio de primera necesidad, extendiendo su intervención psicológica individualizada a las familias vulnerables también en Educación Primaria, mejorando el bienestar emocional y mental del alumnado en edades más tempranas. Por su parte, en los cursos de 6º de Educación Infantil y 4º de Primaria se va a desarrollar el programa de Xogo Dramático que, a través del teatro, trabaja la autoestima, empatía, habilidades sociales, respeto, tolerancia, expresión corporal, emociones, atención y concentración. Además, en esta edición prosigue el programa de higiene bucodental y detección precoz de patologías, que se va a desarrollar a través de la Facultade de Odontoloxía de la universidad compostelana para los alumnos de los cursos de 2º y 6º de Primaria. En el programa de evaluación optométrica y visual participa la Escola e Óptica e Optometría de la USC y se va a impartir en 2º e 3º de Primaria mediante actividades de "screening" o cribado visual para la detección temprana.