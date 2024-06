Detectadas media docena de infracciones de tráfico en la madrugada de la Festa dos Maios en Aguiño, en Ribeira

Con motivo de la Festa dos Maios en Aguiño en la noche del sábado al domingo, las Policías Local y Nacional llevaron a cabo de manera conjunta controles de tráfico, de carácter preventivo y aleatorio, en los viales próximos al desarrollo del evento, con la finalidad de evitar que quienes no estén en condiciones de conducir un vehículo puedan provocar un accidente.

Así, entre las 2.00 y 4.30 horas se montaron puntos de control, principalmente en la Rúa Listres y en la recta hacia Carreira, que se estuvieron moviendo para hacer frente a los avisos que pudieran realizar unos conductores a otros en grupos de mensajería rápida. Según trascendió, un automovilista fue denunciado por vía administrativa al dar positivo en la prueba de alcoholemia, con una tasa ligeramente superior a la máxima permitida.

Además, entre los vehículos interceptados se llegaron a interponer media docena de denuncias por infracciones de tráfico. Pese a que no ha trascendido oficialmente la causa de las mismas, se pudo saber por algún testigo que alguno llevaba encendidas las luces antiniebla pese a que las condiciones meteorológicas no lo exigieran o no lo recomendasen, así como velocidades inadecuadas para esos tramos.