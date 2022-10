Detenido un conocido delincuente al que la Policía atribuye robos en negocios de hostelería en Ribeira

La Policía Nacional detuvo a un conocido delincuente de Ribeira, identificado como Adrián G.V., de unos 38 años y apodado “Carallán”, que estaba en busca y captura, y al que le atribuye la presunta comisión de varios delitos de robos con fuerza en negocios del sector de la hostelería de la capital barbanzana, y está previsto que en las próximas horas pueda ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Las unidades científica y judicial de la comisaría trabajaban ayer todavía en las diligencias, sin descartar la implicación de una u otras personas en esos hechos delictivos y, de confirmarse, se establecería un dispositivo para sus localizaciones y arrestos. Por el momento, no han trascendido cuales fueron los locales sobre los que se tienen indicios o pruebas de su supuesta participación en los robos, que han vuelto a despertar gran preocupación entre los empresarios de dicho sector empresarial.





A finales del pasado mes de septiembre, este periódico se hizo eco de la inquietud por parte de los propietarios de este tipo de establecimientos en el casco urbano ribeirense tras recibir la visita de los ladrones. Uno de los locales fue el bar A Terraza do Mercado, donde entraron en dos madrugadas alternas, llevándose en una de ellas 200 euros del bote de los camareros y en la otra huyeron al saltar la alarma. Otro de los locales afectados entonces fue el Bar 14, de donde sustrajeron unos 500 euros en bebidas alcohólicas, un televisor, un equipo de música y un ordenador. Esta semana, concretamente en la madrugada del miércoles, le volvieron a entrar a robar, llevándose un par de botellas de bebidas espirituosas y refrescos. Esa misma noche fue otro bar situado cerca, pero ya en la Avenida do Malecón, La Estación, al que entraron a robar también por segunda vez en un corto periodo de tiempo. El botín de los cacos en esta última ocasión consistió en unos 200 euros que había en la caja registradora y la recaudación de la tragaperras, de la que no trascendió su importe, pero suele ser importante salvo que acudieran hace poco a vaciarla, y a la que causaron importantes desperfectos. Los efectivos de las unidades científica y judicial del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Ribeira recogieron huellas, pruebas y otros indicios, así como estuvieron buscando las grabaciones de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer esos robos.