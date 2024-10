Detenido in fraganti un ladrón cuando salía de una casa de Ribeira de la que sustrajo botellas y garrafas de aceite

La Policía Local de Ribeira detuvo a un joven al que sorprendió in fraganti cuando presuntamente estaba robando en una casa de planta baja situada en el número 139 de la Rúa de Galicia. Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a la una de la madrugada de este domingo y fue un testigo el que contactó directamente con los agentes municipales para avisar que estaba viendo como varios jóvenes estaban entrando en ese domicilio, por lo que se desplazaron dos patrullas hasta el lugar.



Según relató un testigo, cuando los policías locales llegaron al lugar, observaron que la puerta, que había sido forzada pues estaba cerrada con llave, se encontraba arrimada y, al abrirla, vieron salir a dos jóvenes, uno de los cuales no llevaba nada y el otro portaba una bolsa con un par de garrafas de 5 litro y otros cuatro botellas de aceite de diferentes marcas, cuyo valor superaba los 100 euros. Este último se marchó al percatarse de la presencia policial, abandonando el botín, mientras que el otro fue arrestado.



Se trata de una casa en la que el 15 de julio de 2019 la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza rindió un homenaje a la persona que la habitó y en la que trabajó de barbero Julio Silva Vilas, “escritor por vocación e republicano de corazón”, del que recuerda que fue fusilado en Boisaca el 29 de enero de 1937 “por defender a Democracia e a República”. Su propietario se presentó poco después en el lugar de los hechos tras ser alertado de lo que había ocurrido y confirmó que había cerrado la puerta con llave.



El joven detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas, que es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, fue trasladado por agentes municipales a los calabozos de la comisaría de la ciudad, donde permaneció hasta que ayer pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Ribeira, que decretó su puesta en libertad, a la espera de celebrarse el juicio.