Detenido un joven en Ribeira tras una discusión con su pareja en la vía pública

En una madrugada en la que se registraron múltiples avisos por ruidos y peleas multitudinarias en la vía pública, que al llegar las fuerzas de seguridad ya no quedaba rastro de las mismas, más allá de una importante concentración de jóvenes, las dos patrullas de la Policía Local ribeirense que estaban de guardia acudieron poco antes de las 4.00 horas hasta una céntrica calle del casco urbano de la ciudad tras recibir varias llamadas de vecinos que avisaron sobre una fuerte discusión de un hombre y una mujer en la vía pública. Cuando los agentes municipales llegaron al lugar, esa pareja ya no sehallaba en la calle, sino que había subido a su domicilio, en donde se entrevistaron con la joven, que les indicó que ambos habían discutido y que él la había empujado, pero manifestó que no quería denunciarlo.

De todas maneras, los policías locales procedieron a la detención de ese varón, que fue trasladado en uno de sus coches patrulla hasta los calabozos de las dependencias de la comisaría de Ribeira del Cuerpo Nacional de Policía, situada en la Avenida das Airós, en la zona de Fontán-O Touro, a la espera de que ponerlo a disposición del juzgado de guardia en la cpital barbanzana. Según pudo saber este periódico, la calificación de la infracción que se le pueda atribuir al arrestado quedará pendiente de la decisión que adopte la autoridad judicial, ya sea un posible delito de violencia de género o bien en el ámbito doméstico.