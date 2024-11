Diego Calvo solicita a los concejales y colaboradores del PP en O Barbanza “estar preto dos veciños”

La dirección del Partido Popular en la provincia de A Coruña, encabezada por su presidente, Diego Calvo, se reunió ayer en la Casa do Mar de Ribeira a alcaldes, portavoces, concejales y colaboradores de O Barbanza y de localidades de los alrededores, en la que fue una cita en la que los populares pretenden “seguir ao pé” y conocer de cerca los problemas y necesidades de los vecinos de la zona. Acompañado por el secretario xeral, Evaristo Ben, el vicesecretario de Organización e Territorio, Gonzalo Trenor, el presidente provincial incidió ante los presentes en la importancia de llevar a cabo este tipo de reuniones. “Para nós é fundamental poder escoitar a todo o mundo, e non so aos alcaldes e aos portavoces. É a única maneira de estar ao tanto do que sucede nos vosos concellos e é a mellor forma de poder acertar coas decisións que teñamos que tomar”, apuntó Calvo. En esta misma línea, y recordando que la formación política de la gaviota "é a única que conta con concelleiros en todos e cada uns dos concellos da provincia", el líder de los populares insistió en la necesidad de “seguir ensanchando o partido” para contar "cos mellores equipos" para afrontar la cita de las elecciones municipales de 2026. “É certo que vaias onde vaias nesta provincia poderás atopar un representante do PP, pero temos que seguir crecendo e debemos seguir preparándonos para os retos que temos por diante”, dijo.

Situación política actual

Calvo aprovechó su intervención para referirse y comparar la situación política actual que vive la comunidad autónoma de Galicia con la del resto del territorio español. De la primera, destacó que el Gobierno que encabeza Alfonso Rueda aprobará en las próximas semanas el presupuesto para 2025 y subrayó que “iso de que Galicia é unha illa de estabilidade demóstrase con feitos, que falan por si sos e que permite que os galegos poidamos estar máis tranquilos porque temos un goberno que fai os seus deberes e que planifica con tempo”.

Por el contrario, Diego Calvo lamentó que el Gobierno central "segue inmerso en asuntos xudiciais, en posibles casos de corrupción e sen aprobar as contas do ano que vén", y agregó que "por moito que tenten vender outra situación, por moito que utilicen a propaganda e os medios para camuflar a realidade, a xente é consciente da gravidade da situación que vivimos”, apuntó el popular. Además, insistió en que, a pesar de eso, no prevé que se celebren elecciones generales en los próximos meses: “Cando tocará ir ás urnas só o sabe Sánchez, pero xa vos adianto que será única e exclusivamente cando lle interese”.

Todos con Valencia

El líder de lo populares en la provincia coruñesa tuvo palabras para la tragedia y devastación provocada por la DANA que azotó a la Comunidad Valenciana y otros puntos del territorio nacional: “Todos estamos moi pendentes do que sucede e, sobre todo, todos, desde o Goberno da Xunta, puxémonos ao dispor para axudar cos medios materiais e humanos que se necesiten”. Sobre eso, Calvo, responsable del servicio de Emerxencias de Galicia, se refirió a la “complexidade” que tiene la coordinación de este tipo de situación y apuntó que lo más importante ahora es “reconstruír a zona e axudar á xente que se quedou practicamente sen nada. Xa teremos tempo despois para saber que foi o que fallou”.