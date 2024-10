Diez ANPA de Ribeira recurrirán a la Valedora do Pobo ante nuevos recortes, sobre todo en la atención de necesidades específicas

Las Asociaciones de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) de una decena de colegios e institutos de Ribeira hicieron público esta mañana el anuncio de que van a recurrir a la Valedora do Pobo ante lo que consideran como "incumprimentos das súas obrigas" por parte de la Consellería de Educación al no garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ni tampoco realiza la dotación de los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa y de calidad, dentro de los principios inclusivos y de individualización de la intervención educativa.

La portavoz de las ANPA, Paz González Riobó, arropada por los representantes de las demás asociaciones en la sala polivalente del auditorio municipal, dio lectura a un manifiesto en el que indicó que, un año más, el departamento que dirige Román Rodríguez, en lugar de invertir en mejorar la calidad y la atención en la E¡educación, "insiste nos continuos recortes e diminución dos seus recursos". Recordó que en los últimos cursos ya sufrieron la eliminación de aulas, aumento en las ratios y la reducción del personal docente, de cuidadores, de profesorado de apoyo y en los equipos de Orientación, disminuyendo especialistas en Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe, y agregó que "este ano, por desgracia, non foi diferente".



Entrando en detalle, González Riobó señaló que en todos los centros educativos hay niños que presentan algún tipo de necesidad especial o dificultad en el aprendizaje, que precisan de cuidadores y profesionales especialistas en atender sus necesidades. "Á luz dos limitados recursos dos que xa dispoñían os centros educativos neste eido, estivemos agardando á adxudicación de coidadores, especialistas en PT, AL e Orientación da Xefatura Territorial de Educación da Coruña, coa esperanza de que os nosos centros educativos contasen cos profesionais necesarios para dar cobertura ás necesidades que ten este alumnado pero, en lugar dun mantemento ou incremento, o que se fixo foi outro recorte", precisó la portavoz de las ANPA de Ribeira.

Menos apoyo

Paz González informó que en todos los colegios e institutos de Ribeira se redujeron, de un modo u otro, el número y las horas de PT, AL, cuidadores y profesorado de apoyo, lo que "sumado á recuperación das merecidas horas de libre disposición dos docentes, diminúe aínda máis o número de apoio nas aulas. Asemade, non hai peroal para cubrir os desdobres necesarios e, por se fora pouco, seis centros dos noso municipio -los colegios O Grupo, Frións, Aguiño y Palmeira y los IES Número 1 y Leliadoura- quedaron fora do PROA (Programa para a Orientación, Avance e Enriquecemento Educativo)".



Desde las ANPA ribeirenses afirman que ello se traduce en una "situación totalmente precaria", sobre todo si se tiene en cuenta que "máis co número de alumnado con NEAE, o importante sería atender o grao de intensidade dalgunhas das necesidades de apoio que estes presentan. Ao noso entender, ese debería ser o criterio a seguir". Sin embargo, advierten que son muy pocos los recursos y las horas de especialistas para poder atender a todos los alumnos que ya están diagnosticados, a un número aún sin definir de casos pendientes de informe diagnóstico y otros que precisan de evaluación psicopedagógica. "Esta falla de persoal incapacita prever ou detectar novos casos e atender a aqueles que estean pendentes de diagnose", subrayaron. Igualmente, sostienen que desaparecen los apoyos necesarios dentro de las aulas y únicamente es posible atender al alumnado con sesiones compartidas y se privando a muchos estudiantes de sesiones individuales o del número de sesiones que realmente necesita.



De la misma manera, denuncian que hay niveles que quedan "totalmente desatendidos", sin que haya especialista alguno. "Parécenos insuficiente que dende a Consellería de Educación só se estimen as necesidades de apoio nos niveis de Primaria, 1º e 2º da ESO, quedando desamparados Infantil e outros niveis nos que este alumnado segue precisando apoio, como 3º e 4º da ESO, Bacharelato, a ESA ou o Bacharelato de Adultos; pois moitos destes rapaces mellorarían moitísimo sendo atendidos de xeito temperá na Educación Infantil, ou os que promocionaron a niveis superiores loitando moito para chegar a eses niveis, ou aqueles que non precisarían chegar a estudos como adultos se recibisen os apoios necesarios no seu día, e que seguen precisando de axuda para poder cumprir con eles".

Afirmación falsa

Por ello, consideran que es "evidente" que con esta reducción de recursos "é inviable cubrir as necesidades do alumnado con NEAE e afecta, consecuentemente, ao resto do alumnado pola sobrecarga que lle supón ao resto dos docentes". Y subrayan que la Xunta no sabe responder a esta demanda, "pese a que se lle encha a boca ao concelleiro falando de que somos a comunidade autónoma con maiores recursos e incremento de persoal, afirmación naturalmente falsa e propagandística", dijo González Riobó.



La presidenta de la ANPA "A Gándara" del colegio plurilingüe de Artes, Elena González, dio a conocer que en junio la Consellería de Educación les concedió un profesor de apoyo para el desdoble de un aula, pero poco después se enteraron que se lo habían retirado, por lo que se quejaron y tras concederles el programa PROA les mandaron un profesor para el referido desdoble, pero denunció que no está siendo a tiempo completo, de ahí que haya querido denunciar esta situación.



Envío de escritos

Al tener conocimiento de esa situación de "precarias adxudicacións de persoas" en los centros educativos, todas las ANPA de los colegios e institutos de Ribeira afectados por los recortes enviaron escritos al jefe territorial de Educación da Coruña, Indalecio Cabana Leira, a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y a la inspectora educativa de A Coruña, María Concepción Aramburu Sánchez, en los que se les solicitó que se reparase de inmediato a lo que está pasando y se dotase del personal especializado necesario para dar respuesta a las necesidades que tiene el alumnado de sus colegios e institutos, "unha situación lamentable de forte prexuízo ao ter a tantos nenos desatendidos para este curso 2024-2025".

Ante la falta de respuesta, las ANPA de Ribeira, con el apoyo del resto de la comunidad educativa, federaciones y confederaciones de ANPA, asociaciones locales, la Concellería de Educación y la corporación municipal ribeirense y los vecinos en general, "non podemos quedarnos caladas ante esta grave situación e queremos trasladar o noso malestar. O noso seguinte paso acudir á Valedora do Pobo. ¡Basta xa de recortes! Necesitamos inversión en educación de calidade para todos os nosos fillos, que son o futuro de Galicia", concluye el manifiesto. Por último, anunciaron que convocarán manifestaciones, concentraciones y otras acciones de protesta para que sus demandas sean atendidas por los responsables educativos.