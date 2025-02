Dimite la directiva de la comisión de fiestas de Aguiño por los numerosos requisitos y "nula ayuda" de Portos de Galicia

La directiva de la comisión de fiestas de Aguiño, que acaba de cumplir tres años desde su constitución, se rinden y anuncia su dimisión y, por lo tanto, el cese de la entidad. Lo hace debido a la “enorme cantidade de requisitos e a inexistente axuda de Portos de Galicia” para que se puedan celebrar las diferentes fiestas y verbenas en terrenos de su titularidad. Sostiene que cuando sus integrantes se pusieron al frente de la misma a comienzos del 2022 lo hicieron “coa ilusión propia de quen busca cambiar as cousas, devolver a vitalidade ao pobo e facer felices aos seus” y que desde ese momento “loitamos contra burocracia, gastos ‘sorpresa’, subidas desproporcionadas de prezos, inclemencias meteorolóxicas, diferentes problemas internos e externos e un longo etcétera”.



Pese a ello, sus directivos, con su presidente Raúl Santos Sampedro al frente, continuaron su tarea para poder darles a los vecinos “as festas que se merecen”. Añadieron que een los últimos meses continuaron las complicaciones en la misma línea de “subida de prezos e descenso da participación veciñal nas diferentes actividades que viñamos propoñendo. Pero, puntualizán que a esas problemáticas se les sumó otro problema aún mayor: el concejal de Fetexos, en nombre del Ayuntamiento de Ribeira les indicó que el 4 de febrero que se les traslada la responsbilidad de pedir los permisos a su nombre directamente a Portos de Galicia, cuando antes eran solicitados por la Administración local para facilitar los trámites, pago de tasas y otras “co pretexto dunha suposta guerra de Portos contra o Concello de Ribeira a base de sancións económicas”.



Los directivos dimisionarios, que habían pagado las deudas generadas el año pasado y empezado a planificar las fiestas de 2025, precisan que ello no sería un problema tan grande si el Ayuntamiento ribeirense les hubiera notificado con mayor antelación sus intenciones, dado que las solicitudes para las dos primeras fiestas en terreno portuario las hicieron el 7 de enero, “recibindo da súa parte a primeira resposta, sen moito detalle, o 4 de febreiro na reunión que se levou a cabo coas diferentes comisións de festas”. Y añade que no tendrían otro gran problema si Portos de Galicia no les exigiera una fianza de tres euros por cada metro cuadrado solicitado, que en el caso de la Festa da Xuventude supondría entre 6.000 y 7.000 euros con los cálculos que hicieron, algo que ya no quisieron realizar para las Festas do Carme.

Sin único culpable

La directiva que acaba de anunciar su dimisión afirma que es conscientes de que no hay un único culpable y que incluso ellos también lo son, “quisáis por pecar de confiados, quizáis por falta de experiencia, non o sabemos”. Pero, indican que esperan que la experiencia que relatan en su comunicado “poida servir para a reflexión futura da veciñanza, das diferentes administracións e dos políticos, que deberían centrarse en solucionar os diferentes problemas existentes, deixando a un lado as disputas ideolóxicas”. Y añadieron que ellos son “un grupo de xente con ideas varias e visións políticas diferentes, pero cremos que compre expoñer o que está a suceder”.



Y concluyen indicando que si hay alguna persona, asociación, parroquia o incluso la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño o el Ayuntamiento de Ribeira que considera que es posible darle continuidad a las fiestas, “estaremos encantados de pasarlles a testemuña e axudalos no que poidamos”, pues precisan que “pola nosa parte non hai nada máis que facer”,