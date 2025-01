La Diputación compromete una primera ayuda de 100.000 euros al Club Remo Puebla para comprar equipamiento

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, anunció que la institución provincial apoyará al Club de Remo Puebla con 100.000 euros para la compra de nuevas embarcaciones y equipamiento después del voraz incendio que afectó a su sede. Así lo dijo en la visita que realizó esta media tarde, junto con el diputado de Deportes, Antonio Leira, junto a otras autoridades entre las que se encontraba el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, esas instalaciones, en las que constató los graves efectos del siniestro y que las llamas afectaron seriamente a esa nave situada en la zona de A Covecha, al calcinar completamente ese inmueble y las numerosas embarcaciones, material y equipamiento que se almacenaba en ella.

Formoso, que también acudió como presidente del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento, agradeció el trabajo de los bomberos de los parques de Ribeira y de Boiro en la extinción del incendio y trasladó “a solidariedade” de la provincia y de la institución que preside con el Club de Remo Puebla, “co que mantemos unha estreita relación dende hai décadas”, precisó. “Imos intentar recuperar o ánimo de todos os rapaces que están vinculados ao clube, para que saiban que non están sós, que a Deputación da Coruña, xunto con outras administracións, imos a facer un esforzo para recuperar isto e e inxectaremos xa unha cantidade económica importante para que poidan comprar equipamentos e que recuperen de forma inmediata a actividade deportiva”.

Formoso aclaró que la partida económica de 300.000 euros que la Diputación tenía prevista para la ampliación de la nave “terá que ser reformulada”, en función de la ubicación futura del club, ya que la nave actual quedó seriamente dañada por el incendio. “O esforzo aquí ten que ser das tres administracións que temos competencias en Deporte: o Concello, a Xunta e a Deputación; e as tres estamos comprometidas nese camiño. É unha oportunidade para renovar as instalacións e para demostrar para que serven as administracións, para estar aí cando realmente se necesita”, destacó el presidente provincial.

Por su parte, el presidente del Club de Remo Puebla, Emilio Dieste, agradeció el apoyo de la Diputación y comentó que todas las peticiones que están haciendo se están atendiendo, "todas as portas as que estamos chamando están respondendo de xeito eficaz e eficiente”, precisó. Y mostró su intención de la entidad de la que es máximo dirigente de seguir compitiendo: “a competición comeza nunha semana, o día 18 de xaneiro temos a primeira regata na casa e imos sacala adiante coa axuda do Concello e os demais clubes. Vamos a traballar en precario, vai a ser duro pero vamos a sacalo, e esta fin de semana xa imos a sacar tres traíñas en Bueu”.

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, afirmó que el Ayuntamiento "va a responder, vamos a intentar facer todo o posible para que o club continúe co seu traballo diario, que é o importante”. El primer edil pobrense agradeció también el apoyo recibido por la Diputación y la visita que el diputado de Deportes, Antonio Leira, realizó a la sede del club al día siguiente del incendio para interesarse personalmente por las consecuencias del siniestro y comenzar a buscar fórmulas de apoyo desde la institución provincial.