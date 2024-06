La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ribeira abordan la puesta en valor del Dolmen de Axeitos y del Castro da Cidá. El diputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Penas, se desplazó a la capital barbanzana, para vistar esos espacios y lo hio acompañado de mandatario local, Luis Pérez, el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, y del concejal de Obra, Xabier Vidal. Durante el recorrido por esos recinto, los representantes de las administraciones provincial y local analizaron un plan de puesta en valor del dolmen propiedad de la institución presidida por Valentín González Formoso, y que contempla mejoras en los accesos al monumento megalítico y en la protección del entorno.



Concretamente, Xosé Penas presentó las propuestas que consisten en un cambio do sentido de la visita para potenciar la robleda existente y dotar al dolmen de un mayor protagonismo creando, a la vez que se habilitará un círculo de seguridad a su alrededor. “O Dolmen de Axeitos é unha xoia megalítica que debemos coidar e potenciar”, declaró el diputado, quien agregó que "dende a Deputación da Coruña velamos pola preservación de monumentos patrimoniais como este, que son identidade, cultura e historia do noso país. Por iso estamos traballando na posta en valor do Dolmen de Axeitos e da súa contorna, entre outras actuacións”. Además, pudodo conocer el resultado de las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en el Castro da Cidá, así como todo el conjunto patrimonial de la "primeira Idade de Ferro".