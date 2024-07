La Diputación de A Coruña presenta inversiones por valor de un millón de euros en Rianxo

El Concello de Rianxo recibirá un total de 1.120.240 euros del Plan Único de la Diputación de A Coruña. Así lo anunció Cristina García, diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, en una visita a la localidad que también aprovechó para comprobar alguna de las actuaciones financiadas al amparo de este plan.

García adelantó que los municipios de la comarca —Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira— recibirán 6.035.023 euros, destinando un 18.5 % a Rianxo. En total, el presupuesto para toda la provincia asciende a más de 100 millones de euros, que se invertirán en los 93 concellos de A Coruña.



En cuanto a las actuaciones en Rianxo, se abordará la dotación de redes de abastecimiento y saneamiento en Villanustre (Asados), la conexión de la red de abastecimiento de agua entre Corques y Outeiro (Taragoña), la renovación de las luminarias del paseo marítimo rianxeiro, la dotación de redes de abastecimiento y saneamiento con depuración en el lugar de Vilas (Asados), la ampliación de la red de abastecimiento en A Casilla (Araño).o la ampliación de varios tramos de la red de abastecimiento de agua en la parroquia de Taragoña.



La representante provincial señaló en Rianxo que el Plan Único está destinado a la financiación de obras y servicios municipales y “permítelle aos concellos xestionar os fondos da Deputación con autonomía en función das súas prioridades, en beneficio da súa veciñanza”, apuntó la diputada. “No caso de Rianxo, estase apostando por proxectos de mellora do ciclo da auga, tanto de abastecemento como de saneamento e tamén de iluminación e mellora de eficiencia enerxética, fundamentais para un concello como este”, recalcó.



Por su parte, el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, agradeció “o compromiso da Deputación para dotar a concellos de fondos nun momento no que aumentou o gasto corrente, e no que cada vez se nos carga de máis competencias”, y subrayó la importancia del Plan Único: “Sen el non poderiamos levar a cabo investimentos como este, do cambio de luminarias no paseo marítimo”, concluyó.