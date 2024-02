La Diputación financia 16.500 horas del SAF y contrata a siete profesionales en O Barbanza

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, visitaron Rianxo para conocer de primera mano los servicios sociales del municipio que funcionan con financiamiento de la institución provincial. Allí, el presidente provincial, acompañado del alcalde, Julián Bustelo, y miembros de la Corporación, destacó la aportación de la administración para financiar el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de los concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra, en los que la Diputación financia más de 16.500 horas y la contratación de siete profesionales, lo que supone una inversión total cercana a los 350.000 euros al año. Entre estos municipios barbanzanos destaca Rianxo, con 7.200 horas y 3 empleados contratados.



En este sentido, el presidente provincial destacó la importancia del trabajo que realizan las cuidadoras, “un servizo esencial para coidar dos nosos maiores nos concellos máis pequenos e rurais, para permitirlles ter unha vellez digna e tranquila, seguir vivindo nas súas casas e favorecer tamén a conciliación laboral das familias”.



Un espacio que también aprovechó para reclamar a la Xunta una mayor inversión en este servicio, de competencia autonómica. Con ello, Formoso subrayó que se trata de un servicio “que consume moitos recursos municipais, pero é unha prioridade e queremos afondar en facer mellor ese traballo”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de Rianxo ensalzó el apoyo de la Diputación, que “vén axudando de maneira moi importante a soster un servizo fundamental para os concellos” y remarcó que presta esa ayuda “sen ter as competencias, mentres que quen as ten non contribúe como debera”.



En la misma línea, recordó que la administración provincial eligió a Rianxo para la construcción de una residencia pública comarcal, lo que agradeció y destacó como muestra del “esforzo importante” que lleva a cabo la Diputación coruñesa en materia de dependencia.