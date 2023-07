Doctor Migraña y su banda ofrecerá el día 14 el concierto que abrirá las fiestas del Carme do Castelo, en A Pobra

A Pobra acogerá desde este viernes y hasta el domingo sus fiestas del Carme do Castelo. La comisión organizadora vuelve a apostar por la misma línea de actividades que viene manteniendo en su programación en los últimos años por considerar que de ese modo está asegurado el éxito, que se repite año tras año. El pistoletazo de salida se dará el día 14 al mediodía con el lanzamiento de 21 bombas de palenque y, después de una sardinada en A Covecha amenizada por las actuaciones de Arrancadeira y As Rianxeiras da Covecha (20.30), tendrá lugar a partir de las once y media de la noche en la Praza do Emigrante el concierto de Doctor Migraña & The Speedyfriends, que está patrocinado por Construcciones Cortizo y la comisión de fiestas.

Esta formación musical liderada por Carlos Mariño intepretará canciones de su tercer y último trabajo discográfico, "Crossroads", que consta de ocho temas que fueron compuestos, grabados y mezclados íntegramente en Ribeira durante la pandemia de la Covid-19 y con un carácter claramente "quitapenas", y que está en el mercado desde 2021. Además, esta banda ofrecerá otras piezas de sus dos anteriores ámbumes, Doctor Migraña" (2011), que incluye cinco canciones y un bonus track y que fue grabado entre Cabana de Bergantiños, Santiago de Compostela y Ribeira; y de "MMXIV" (2014), grabado a medio camino entre la capitales gallega y barbanzana, y que cuenta con siete tema, entre los que destacan una versión del mítico "Cadillac" y la sintonía el programa radiofónico "El rincón clandestino",



Ese sábabo, día 15 de julio, se lanzarán las bombas de palenque más pronto, a las 9.00, a las que seguirán las alboradas con los grupos Os Pequenos do Barbansa, Os Jaitas Blue, Andavía y Trécola, para luego actuar Arrancadeira en el atrio de la iglesia de O Castelo (12.45) y la Banda de la Escola de Música de Rianxo en los jardines Valle-Inclán (13.00), y a las 22.00 hora s empezará en la Praza Segundo Durán el VII Festival Folk con Pandereteiras Aldomir de la Asociación Cultural A Mámoa de Luou, Faíscas da Pontraga, Tiruleque y A Requinta da Laxeira. Y el domingo, día grande de las fiestas, habrá alboradas con Os Liantes de Artes, Os Pequenos do Barbansa, Xiada, Río de Anxo y Trécola, conciertos de la Banda Ateneo Musical da Pobra en la alameda (13.00) y Cantón da Leña (22.00), misa solemne en la iglesia de Santiago do Deán (19.00), seguida de procesión marítima, y, por último, la actuación de la orquesta Os Supremos (23.00).