A falta de un par de semanas para la celebración de la XXV Festa do Percebe de Aguiño, la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño ha querido desvelar la identidad de las dos personas que serán reconocidas o nombradas como “percebeiros de honra”. Uno de ellos será Domingo Ayaso, al que se le homenajeará “por ser unha persoa moi querida neste pobo, que leva toda a vida facendo e reparando dornas e axudando á xente a calquera hora do día ou da noite”, indicó el patrón mayor, José Antonio Santamaría. Este último, acompañado del presidente de la agrupación de mariscadores, Manuel Ángel Reiriz, también indicó que la otra persona a la que se le otorgará esa distinción será el historiador Daniel Bravo, natural de Carreira, que les está ayudando mucho en la labor de documentación para la celebración en octubre del centenario del pósito y, de ese modo, poder hacer algo grande, y que añadió que está unido a dicha entidad por la pertenencia en su día de su padre a la misma.



Entre las novedades que se dieron a conocer para esta fiesta gastronómica figura un plato conmemorativo del 25 aniversario de la fiesta, con un color y un significado distintos, que los asistentes se podrán llevar de recuerdo para sus casas, al igual que las camisetas conmemorativas diseñadas de manera altruista por el estudio Maleficent Tatoo de Aguiño, y que se podrán adquirir como recuerdo de este evento de interés turístico de Galicia. También se contará con una carpa de 1.000 metros cuadrados, bajo la que se podrá degustar una tonelada de percebes extraída de las piedras litorales entre O Falcoeiro y Basoñas que, según indicó el concejal de Mar y percebeiro, Fernando Abraldes, “son dunha calidade espectacular”, pues manifestó que no quieren que los que acudan se vayan defraudados. "Levamos 25 anos de festa e cada ano temos que impulsala máis, porque Aguiño é o punto de mira de todas as festas do percebe, agregó el edil.

La ración, de 350 gramos, acompañada de cachelos, tendrá un precio de 18 euros, y también se podrán comprar empanadas, pulpo y churrasco. Para las bebidas se habilitará una taquilla específica en la que comprar los tickets y evitar tener que aguardar en una larga cola. Además, el patrón mayor anunció que también se podrán empezar a adquirir desde este lunes en la sede del pósito, de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 horas. El segundo teniente de alcalde y concejal de Festexos e de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, que destacó que hacer una fiesta de estre crustáceo y llegar a los 25 años "é algo moi especial", confirmó que la sesión vermú estará amenizada por el grupo Leite con Jalletas, lo queee contribuirá a engrendecer este evento.

"Constelación perfecta"

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, manifstó que la coincidencia de los 25 años de la Festa do Percebe y el centenario de la Cofradía hace que "sean la constelación perfecta" pata que el 28 de julio sea la fiesta máss importante posible, y destacó que "apuramos los tiempos para qeu queden todas las calles asfaltadas y "Aguiño luzca lo mejor posible y sea un día inmejorable en el que se celebre la capital gallega del percebe".

Respecto al centenario de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría, expresó su agradecimiento a todos cuantos estuvieron en ella para empezar formando lo que fue "un grupo de xente mariñeira" para tener lo que son ahora y que se lo deben a ellos, además de destacar que siempre se mantuvo fuerte tanto en los buenos como en los muy malos tiempos. Dijo que están trabajando junto con el Ayuntamiento para hacer algo grande hacia octubre.

El alcalde, Luis Pérez, que expresó su deseo de que la Festa do Percebe sea un evento que congregue a miles de personas "e que pon ao percebe de Aguiño como o mellor do mundo" en el que el Ayuntamiento colabora económicamente en la organización, manifestó que "queremos colaborar xunto coa confraría de Carreira e Aguiño no seu centenario, e estamos estudando co patrón maior esas posibilidades de celebración e sexa un evento que quede na memoria dos veciños, e por en valor os produtos do mar que tnto traballo da ás persoas deste municipio e nomeadamente da parroquia de Aguiño".