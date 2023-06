DS Smith destina 11,35 millones de euros a ampliar su planta de producción de Cartogal en A Pobra

La compañía DS Smith, líder en packaging sostenible, acomete desde el pasado mes de marzo la ampliación de su planta de producción de Cartogal en A Pobra tras una inversión de 11,35 millones de euros, que permitirán aumentar en varias fases de obras durante siete meses tanto la superficie de la fábrica como su capacidad productiva y de almacenamiento. Este proyecto, que forma parte de la estrategia de la empresa a nivel global, supone un gran hito para DS Smith, puesto que amplificará la capacidad de producción y mejorará la atención a los clientes de la firma, así como abrir nuevas oportunidades en el noroeste de España. Tras estos planes de ampliación, la planta pobrense sumará 6.000 metros cuadrados a los 11.000 que ya tiene en la actualidad.



Se está llevando a cabo la cimentación, construcción y techado de las nuevas edificaciones, y también se realizarán una serie de mejoras en los recursos actuales, así como la preparación de las instalaciones para albergar nueva maquinaria a finales de este año. DS Smith especifica que todo ello lo harán utilizando materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, que dotarán a las nuevas instalaciones de sistemas de eficiencia energética, en línea con la estrategia de sostenibilidad de la compañía Now and Next, que se enfoca en reducir el impacto en el medio ambiente hoy y que amplía su responsabilidad en la sociedad para apoyar la transición y la aceleración hacia una economía circular.



Ignacio Montfort, managing director en DS Smith Iberia indicó que la ampliación de su planta de Cartogal “es un motivo de orgullo para los que formamos parte de la compañía, ya que nos va a permitir aumentar significativamente nuestra capacidad de producción y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que se encuentran en el centro de nuestro universo”. Y agregó que esa inversión refleja su compromiso continuo de seguir ofreciendo las mejores soluciones de packaging sostenible, a la vez que apoya el crecimiento económico en la zona. Precisó que este proyecto es una muestra más de la “sólida apuesta” de DS Smith por su expansión y crecimiento en la región, donde ya cuenta con 26 plantas, de las que dos se sitúan en Galicia, concretamente en las localidades de Vilagarcía de Arousa y Porriño.