El Ejecutivo de Boiro toma medidas frente a la sequía y vecinos le reprochan que haga cortes de agua sin avisar

El Concello boirense ha adoptado las primeras medidas frente a la sequía que se padece. Ayer dio a conocer a través de su perfil en una red social que “debido ao consumo excesivo de auga que se está a priducir no noso municipio e a escaseza de choivas, estanse a producir a falta de presión e cortes puntuais no subminisro”. Y recordó que, para evitar que esta situación se repita, no está permitido realizar lavados, riegos, rellenos de piscinas o similares con el agua de la traída municipal. También informa que las duchas y los lavapiés de las playas permanecerán cerradas y añade que para que los depósitos municipales que abastecen de agua a toda la localidad recuperen su nivel normal está prohibido realizar un uso de ese agua que no sea el estrictamente necesario.

























Las reacciones de los vecinos expresando su malestar por algunas situaciones que les han causado inconvenientes en su quehacer diario no se hicieron esperar. Varios boirenses contactaron con este periódico para denunciar que desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche del miércoles se produjo un corte en el suministro sin previo aviso y sin que se tenga conocimiento de que hubiera una rotura o avería. Le reprocharon al Gobierno local que las restricciones adoptadas sólo las publicitase en redes sociales, sin tener en cuenta que no todos los ciudadanos tienen acceso a ellas, y que no distribuyese hojas informativas por la localidad. Frente a las medidas tomadas indicaron que no deben estar dirigidas únicamente a los vecinos, sino que la propia Administración local también debe “aplicarse o conto” y no haya un derroche de agua.