El Ejecutivo local de Boiro cambia su propuesta del POS+Adicional y plantea destinarlo a gastos corrientes

Después de que el Ejecutivo local boirense hubiera fracasado en el pleno extraordinario convocada para el pasado viernes para tratar de sacar adelante por segunda vez -la anterior había sido en una sesión ordianria celebrada una semana antes- su propuesta para incluir la ampliación del complejo deportivo de A Cachada con salas fitness, por 374.528 euros, dentro del POS+ Adicional de la Diputación, el equipo de gobierno que preside José Ramón Romero ha decidido cambiarla. Teniendo en cuenta que al Concello de Boiro le corresponden 666.500 euros de dicho plan provincial, para el que ya se aprobó su participación con la ejecución de la obra de las aceras desde Quinteiro a Ferreiros, en su margen este, por 292.904 euros, con la intención de no perder los 374.529 restantes, ha decidido cambiar su propuesta inicial y destinar ese importe a la financiación de gastos corrientes.





Con la intención de sacaradelante esa nueva prpuesta, el alcalde boirense ha convocado para las ocho de esta tarde una pleno extraordinario y urgente para solicitar la aprobación de dicha participación de dicha Administración local en el POS+ Adicional 2/2022 con el referido destino del dinero restante. En caso de que no se reúna el quorum necesario, la segunda convocatoria de dicha sesión de la corporación municipal se celebraría a las nueve de la mañana del miércoles. En todo caso, en primer lugar será necesario que se someta a aprobación de los ediles asistentes la declaración sobre la urgencia del pleno y, de salir adelante, se procederá a debatir y votar la nueva propuesta del POS+ Adicional.





Pacto "contranatura" PP-BNG

Después del resultado de la votación del pleno del pasado viernes, en la que, como ya se indicó, no prosperó la propuesta de incluir en el POS+ Adicional de la Diputación la amplaición de salas fitness en el complejo deportivo de A Cachada, desde Boiro Novo decidieron denunciar ayer la “situación vergoñenta e lesiva” para los intereses de Boiro que provocó lo que a su juicio fue la “coalición contranatura de bloqueo de Fernando Diéguez y Raquel Suárez”, es decir, del PP y BNG. Recordó que sus argumentos fueron que no querían que esas obras fueran en dicho plan sino en ptra partida o en el remanente, algo que dijo que a efectos prácticos es “irrelevante”.





Respectos a los referidos argumentos del PP, la edila Dores Torrado manifestó que el portavoz popular, Fernando García Diéguez, "preocupase agora se o procedemento é máis rapido dun xeito que doutro, cando el estivo oito anos no Goberno e non fixo nada. Do que non cabe dúbida e de que o sistema mais lento é o de bloquear a obra como fixeron él e a señora Suárez co seu voto". De igual modo, dijo que también resulta "absurdo" decir que se vota en contra porque no se incluyen "os polletes e os equipos de cronometraxe e marcación". La portavoz de Boiro Novo, señaló que ese material tiene que ir en un proyecto posterior de suministros, "xa que non teñen sentido se non esta aprobada a obra de reforma. Isto é a mesma barbaridade que opoñerse a facer unha casa co argumento de que no proxecto non aparece o sofa ou a televisión".





Torrado también criticó la "absoluta incoherencia da oposición", al sostener que en el POS deben ir obras de asfalto, cemento y tuberías, "cando hai pouco mas de catro meses a súa prioridade, segundo eles, era atender as necesidades dos clubes deportivos". en este sentido, dijo que populares y ncionalistas pusieron eso como "excusa para arrastrar aos seus partidos a un pacto contranatura PP-BNG" que, a su juicio, no se selló para solicitar las referidas infraestructura "senón porque segundo eles a prioridade era atender as necesidades dos clubes. Porén, no momento en que se lles pon unha desas necesidades enriba da mesa o que fan é votar automaticamente en contra con argumentos tan peregrinos como os que se citaron antes. Esta claro que á hora da verdade o deporte impórtalles ben pouco".





La edila de Deportes indicó que nunca antes se había votado en contra de los planes de obras de la Diputación, "en contra de que viñesen a Boiro os cartos que nos corresponden do reparto doutras administracions. A su enender, está claro que el interese personal de Fernando García Diéguez y Raquel Suñarez "está para eles por riba dos intereses do pobo de Boiro", y agregó que la portavoz del BNG llegó a decir literalmente que los máis de 350.000 euros que dejaría de recibir Boiro al no proporar dicha propuesta, no se perden realmente ya que estarán “mellor aproveitados” en cualquer otro concello, algo que en el propio pleno la propia Rquel Suárez negó que hubiera dicho. De todas maneras, Dores torrado ayer insistió en esa cuestión y dijo que esa afirmacion pronunciada por una concejala de Boiro es de "extrema gravidade por lesiva para os intereses do pobo".





Por último, antes de que se hiciera público el cambio de propuesta por parte del equipo e gobierno, desde Boiro Novo le solicitaron a esa "colicion contranatura da oposición", ya non que sean leales con el Gobierno local, "pero sí co pobo de Boiro, como sempre se fixo cos plans de obras. Xa que non queren colaborar, a lo menos que non poñan paos nas rodas e non perxudiquen o progreso do noso concello por intereses e caprichos persoais", concluyó Dores Torrado.