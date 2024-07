El XI Encontro de Música e Baile Tradicional reunirá este sábado a más de 200 integrantes de cuatro agrupaciones folclórica en A Pobra

A Pobra, Ponte Caldelas, Viana do Castelo y Navalcán estrecharán lazos con motivo de la celebración del XI Encontro de Música e Baile Tradicional, una cita de confraternización alrededor del folclore propio de distintas localidades de España y Portugal que tendrá lugar este sábado, día 13 de julio, a partir de las nueve de la noche en la Praza Alcalde Segundo Durán. Este evento reunirá a más de 200 personas integrantes de la la asociación cultural y deportiva Xiada (A Pobra), Banda de Gaitas Coribantes (Ponte Caldelas), Grupo de Danças e Cantares Serreleis (Viana do Castelo, en Portugal) y la asociación cultural Revolvedera (Navalcán, en Toledo).

La presente edición está dedicada a los pazos de la localidad y será presentada por el director do Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán. "Nos últimos anos enmarcábamos este festival nas festas, pero neste ano apostamos por recuperar o seu formato orixinal para animar este sábado do mes de xullo. Trátase dun encontro xa consolidado no calendario municipal, que non só ofrece un intercambio cultural para as agrupacións participantes, senón que tamén posibilita que a xente siga desfrutando do noso. Se hai algo que caracteriza A Pobra é o tecido asociativo que traballa arreo para avivar e poñer en valor a nosa tradición. Proba disto son a cantidade de propostas que se lanzan neste senso, as cales seguiremos apoiando dende o Concello", explicó la concejala de Cultura, Patricia Lojo.



Junto con integrantes de Xiada, la presidenta de esta entidad, María González, relató que "agora toca vir á Pobra", después de que la entidad de la villa barbanzana ya estuviese el pasado 25 de mayo en la LVI Festa da Troita, de Ponte Caldelas, y el 22 de junio en el XXXVII Festival de Folclore en Serreleis, en Viana do Castelo. Este intercambio llegará ao seu fin en Navalcán, en Toledo, en la última semana de octubre. Igualmente, indicó que se contará con una barra de refrigerios y comida a precios populares para contribuir a sufragar los gastos de la asociación cultural Grupo de Gaitas Xiada, entidad promotora.