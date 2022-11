Empleadas del Servizo de Axuda no Fogar de Boiro protestan contra la privatización y reclaman un convenio digno

La entrada del consistorio boirense fue escenario a última hora de esta tarde de una concentración de protesta de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar en dicha localidad, que demandan que esa prestación sea un servicio público y contar con un "convenio digno", dentro de las acciones de movilización contempladas dentro de la convocatoria de huelga por parte de la Confederación Intersindical Galega (CIG) . Entre las consignas que se gritaron en esta protesta figuraron “Martiño escoita, o SAF está en loita”, “queremos traballar e non mendigar”, convenio digno e con dereitos” y “contra a explotación, movilización”, además de los lemas que se podían leer en la pancarta que exhibieron: "Axuda no Fogar: Servizo Público" y "Privatización: Ecplotación"