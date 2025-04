Los Empresarios de Ribeira lamenta la ausencia del gobierno local en la reunión del polígono

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebró ayer una asamblea informativa abierta al público para todos los empresarios interesados en conocer información sobre la obtención de terrenos en el nuevo polígono industrial.



Sin embargo, la asociación lamenta no haber cumplido los objetivos de la reunión por la ausencia del gobierno local, así como del propio alcalde. Ellos serián los responsables de orientar a los asistentes ante el estado de las negociaciones y la compra de los terreneos que permitirán pasar a licitar la obra, adjudicar las parcelas y realizar los trabajos.



La ausencia de los representates gubernamentales se entiende al coincidir esta reunión con el Pleno ordinario del Concello que primeramente se celebraría el lunes 28 de abril, pero se pospuso por causas del apagón. Aún así los empresarios declaran que no tuvieron “margen de maniobra” al conocer la hora del Pleno a las 12:30 horas de ese mismo día.



Desde la Asociación de Empresarios aseguran también que se ven “imposibilitados de realizar outras accións por non contar cun empuxe máis decicido do Concello” y piden perdón a los empresarios por no haber podido conseguir los respuestas que se buscaban en esta reunión.