El Encontro das Persoas Maiores de Ribeira reunirá a unas 900 personas

Ribeira celebrará el 23 de marzo su Encontro das Persoas Maiores, que espera contar con la participación de más de 900 personas, según desvelaron el alcalde, Luís Pérez Barral; en concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño; el concejal de Mar, Fernando Abraldes; y representantes de los clubs de jubilados de las parroquias del municipio.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes, 10 de marzo, a las 09.00 horas, con un precio establecido en los 25 euros. Se recomienda hacer la transacción mediante tarjeta para acelerar la transacción, además de reservar para grupos de diez personas con la finalidad de facilitar el agrupamiento de los comensales.

La jornada comenzará con el oficio de una misa solemne cantada por la Coral Polifónica Municipal en la iglesia de Santa Uxía para, posteriormente, desplazarse a la comida programada para las 13.00 horas en A Fieiteira. Además, se facilitará servicio de autobús con salida desde la estación con dirección al pabellón.

Sobre la expectación que suscita dicho evento se pronunció el edil de Servicios Sociales: ‘‘máis que unha comida é un momento de encontro, de confraternidade, un momento de vernos todos’’.

Sabor a mar en el menú

El menú estará compuesto de cigalas, camarón, una laconada y, como novedad, percebes con el fin de promocionar el producto estrella de Aguiño para seguir promocionándolo más allá de la fiesta que se le dedica en verano.

A este respeto, el concejal de Mar destacó la presencia de este crustáceo, por lo que ‘‘prevese coller uns 240 quilos na zona norte que transcorre desde Espiñeirido até o Feltro; todo ese litoral costeiro cos petóns incluídos’’.

Por su parte, el regidor quiso agradecer el labor de los clubs de jubilados para dinamizar la vida social del municipio con su actividad diaria, así como la contribución de todos los mayores. ‘‘Independentemente de que vaian ou non; a súa contribución ao longo da historia para que Ribeira hoxe sexa o concello que temos; as persoas maiores son a memoria viva do noso municipio e, por tanto, esta festa gastronómica convértese nun agradecemento especial a todas esas persoas que ao longo deses anos de vida estiveron facendo traballos para que Ribeira sexa un bo concello onde poder vivir e traballar’’, manifestó.

Condiciones para participar en esta comida de confraternización

Algunos de los requisitos para poder asistir son ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente; de viudedad con cincuenta y cinco años o más; por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta años o más. Pueden participar con su cónyuge o pareja de hecho sin necesidad de que éstas reúnan los requisitos de edad o pensión.