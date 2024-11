El encuentro empresarial de la ARE homenajeará el día 22 de este mes a dos negocios locales

La Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) programa para el 22 de noviembre (19.45) en el centro sociocultural A Capela, de O Araño, un encuentro empresarial que reunirá a profesionales, trabajadores autónomos y empresarios locales y de alrededores. El evento contará como principal relator al experto en comunicación Javier Cebreiros, que compartirá su visión sobre cómo comunicar y liderar desde la autenticidad y la conexión emocional, y se homenajeará a dos compañías locales elegidas en representación de todas las pequenas empresas del municipio por contribuir al crecimiento y bienestar de la comunidad.

Desde la ARE destacan de Javier Cebreiros que es un coferenciante internacional, doctor en Comunicación y fundador del movimiento social Ensaia, que lleva años compartiendo su experiencia en organizaciones y en escuelas de todo el mundo, sempre desde a súa perspectiva única sobre a importancia de comunicar con autenticidade e xestionar as emocións de forma eficaz. Además, acumula más de un millón de visualizaciones de sus conferencias en la plataforma Youtube, es el creador del espacio "La Cafetería", un proyecto de entrevistas que explora temas de comunicación, relaciones humanas y desarrollo personal.

El acto incluirá un homenaje especial a Boutique Pasarela y Centro Veterinario Rianxo con el que quiere reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el compromiso que caracterizan al tejido empresarial rianxeiro, un conjunto de empresas que, aún en contextos difíciles, logran destacar y ofrecer servicios de calidad a los vecinos. El evento finalizará con una degustación de pinchos y vinos para todos los asistentes, "creando un espazo de convivencia e networking onde empresarios e profesionais da zona poderán intercambiar experiencias, fortalecer lazos e compartir novas ideas para o desenvolvemento dos seus proxectos", señalaron desde la patronal local.

Desde la ARE invitan a todos los trabajadores autónomos y empresarios de Rianxo a participar en este encuentro, que se presenta como "unha oportunidade única para aprender, compartir e avanzar conxuntamente. Grazas á colaboración do Concello de Rianxo e á subvención da Deputación da Coruña, este evento procura reforzar o espírito colaborativo no ámbito empresarial e fomentar o crecemento das empresas locais", señalan desde la directiva de la patroanl local. La asistencia es gratuíta, pero con aforo limitado, por lo que se requiere inscripción previa para poder acceder al mismo, por lo que los interesados pueden apunbtarse hasta el 20 de noviembre llamando al teléfono de contacto 628 486 075 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico info@are.gal.