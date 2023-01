Enigmático reguero de sangre en el centro de Ribeira

Los ribeirenses se despertaron en la mañana de este domingo comprobando como un enigmático reguero de sangre se extendía desde una zona en la que se acumulan varios contenedores de basura en la céntrica Rúa Escorial hasta la fachada de la nave de Frigoríficos Docampo, en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en donde se le pierde el rastro, después de atravesar la Praza de España, la travesía que pasa por detrás del colegio O Grupo y la Rúa Canarias. Las gotas de sangre van salpicando el pavimento con una separación irregular entre ellas y, además, en algunos puntos concretos se concentran una buena cantidad de ellas. Nadie sabía a ciencia cierta cual era su origen, aunque las especulaciones se sucedieron a lo largo del día e incluso en la jornada del domingo.



Curiosamente, las fuerzas de seguridad fueron movilizadas esa madrugada por un aviso de un particular en relación a una supuesta pelea entre dos bandos en el entorno del lugar de inicio del reguero de sangre. Sin embargo, cuando las patrullas llegaron al lugar no había rastro de reyerta alguna. Por el momento, no se está relacionando la sangre visible en esa zona del casco urbano de la capital barbanzana y el aviso de la trifulca, y no se descartan otras posibles opciones sobre esos hechos.