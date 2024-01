Entregan 550 firmas para demandar que la gimnasia dirigida a personas mayores en Rianxo sea en horario de tarde

Un grupo de vecinas de Rianxo se sienten perjudicadas por lo que califican la supresión de las clases de gimnasia para mayores en su horario vespertino en el pabellón polideportivo de la villa y están dispuestas a llegar a donde haga falta para conseguir recuperarlo. Tras intentar presentar su petición en el pleno celebrado en septiembre pasado sin éxito, decidieron iniciar una recogida de firmas en respaldo de su demanda, logrando el apoyo de 550 personas. Ayer las entregaron junto a un escrito con su petición en el registro municipal e indican que esperan una “resposta inminente” a la misma por parte del departamento correspondiente.



Una de sus portavoces, Teresa Lesende Rey, recordó que esa actividad en sesión de tarde se vino desarrollando desde hace más de 25 años en las jornadas de lunes, miércoles y jueves a las 19.30 horas, y que debido a la pandemia derivada de la Covid-19 dejaron de ir por las restricciones, además de que debían llevar mascarilla, algo que les impedía hacer gimnasia con normalidad. Añadió que tras retomarse esa actividad, en un momento en que asegura que acudía poca gente, se decidió cambiar el horario a las nueve de la mañana, algo que sostiene que “é incompatible para a nosa idade, dado que coincide coa hora das medicacións e citas médicas que nos afectan á maioría de usuarias”. Y añade que se produce un agravio comparativo con respecto a las demás parroquias del municipio, en donde afirma que las clases de gimnasia se realizan por la tarde, mientras que Rianxo es la única donde se desarrolla por la mañana.



Lesende manifestó que la gimnasia que hacían les resultaba muy beneficiosa para el mantenimiento y mejora de la salud física de las personas de edad avanzada. En ese sentido, Laura Beltrán Tubío ofreció su testimonio al señalar que tu madre tiene 79 años y que pese a que vive enfrente del pabellón de deportes no quiere ir por las mañanas, pues tiene otras cosas que hacer, y no se mueve de casa, y agregó que el hecho de no hacer gimnasia le repercute negativamente “pois agora non ten a mesma mobilidade que antes”.