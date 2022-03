Entregan 1.055 firmas en rechazo a la implantación de la dirección única en la Rúa Castelao de Aguiño

La iniciativa popular puesta en marcha en Aguiño para recoger firmas en contra de la decisión del Ejecutivo local para implantar la dirección única en la Rúa Castelao, dentro del proyecto de remodelación de la fachada marítima aguiñense, desde Punta do Laño hasta el cruce de dicho vial con las calles Listres y Vionta, ha conseguido un total de 1.055 apoyos. Así se dio a conocer este mediodía en la entrega de los escritos con las firmas en el registro del consistorio de Ribeira.

En apoyo a los vecinos que promovieron esta campaña y de todos los que pusieron su rúbrica ha estado desde el primer momento el Partido Barbanza Independiente (PBBI), principal partido de la oposición, que reiteró su compromiso de llevar la voz del pueblo de Aguiño al pleno de la corporación municipal con una moción, tal y como ya anunció en la reunión vecinal a la que fue invitado. El portavoz del PBBI, Vicente Mariño, manifestó que quiere hacer ver a todos los representantes políticos que hay un gran número de vecinos que muestra su rechazo.

El PBBI entiende que 1.055 firmas es un número suficiente para que el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, se siente a dialogar y escuchar lo que los vecinos están pidiendo. Añadió que hacer caso omiso de la moción que está incluida en el orden del día del pleno de esta tarde y no escuchar a 1.055 vecinos "supone una muestra más de prepotencia y autoritarismo no usual y fuera de todo tinte democrático", además de que hace ver a todos que el mandatario local está “fuera de la realidad” y que sólo está pensando en “imponer decisiones no compartidas por los vecinos”.

Mariño de Bricio manifestó que los vecinos piden mejoras en la calle, mejorando la accesibilidad, retirando los postes que entorpecen que pos peatones puedan transitr libremente por las aceras, pero haciendo a la vez un estudio de un proyecto en el que se puedan mantener las dos direcciones. Una vez más se ve que el equipo de gobierno municipal, al igual que en tema de la variante, está dando la espalda a los vecinos, que están hartos de sus paripés de reuniones vecinales en las que solamente va a las parroquias para oírse a sí mismo”, precisó el portavoz del PBBI.

Desde el PBBI indicaron que, como partido local, tienen muy claro que siempre va “a escuchar la voz de sus vecinos, pues es a los que nos debemos y para los cuales hemos venido a la política”, puntualizó De Bricio. Por ello, solicitan que se reconsidere la postura en este proyecto. A la vez se hizo eco de los problemas que puede ocasionar un carril bici en un trayecto en el que hay numerosas salidas de garajes. “Un carril bici que seguimos pensando que habría que buscarle otro trazado alternativo”, concluyó Vicente Mariño.

Por su parte, en un mandato protagonizado por las enmiendas, el Gobierno local de Ribeira, a través de su portavoz, Mariola Sampedro, ha presentado una enmienda de sustitución a la totalidad de la proposición del grupo municipal del PBBI sobre el rechazo a la implantación del sentido único de circulación en la Rúa Castelao en Aguiño, así como al trazado del carril bici en esa calle. El PP propone que en el caso de que el ancho de la vía de las nuevas infraestructuras públicas no permita la convivencia de la doble circulación, aparcamientos y dotación de aceras accesibles “a prioridade irrenunciable desta Administración local sexa garantir o dereito á accesibilidade universal”.

De igual modo, plantea que antes de optar por la instalación de semáforos en la intersección entre las calles Vionta, Castelao y la carretera DP-7307 “se estuden os posibles beneficios da colocación de pasos elevados nesta confluencia para reducir a velocidade, tal e como aconsellan os técnicos municipais e da Deputación titular da vía”.