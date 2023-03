Entregan un total de 2.861 firmas en demanda de mejoras en servicio de autobuses en Ribeira

Después de que se estuviera hablando largo y tendido y hubiera innumerables quejas de diferentes problemas del transporte público que presta en Ribeira la concesionaria del mismo, Monbus, y de que María Ventura Franco Dios, vecina de Castiñeiras, tuviera la iniciativa hace aproximadamente un mes de recoger firmas en demanda de mejoras en ese servicio, el resultado se ha dado a conocer esta mañana. Ella y las dos vecinas que la ayudaron en esa tarea, Pilar Lijó y Nela Abella, entregaron en el registro municipal del Ayuntamiento de Ribeira un total de 2.861 firmas en apoyo al escrito con sus demandas. De esta manera superaron con creces el objetivo inicial que se habían marcado, que era el de lograr 2.000 apoyos a un escrito que presentaron en la referida Administración local, y también lo van a hacer ante la Consellería de Transporte e Mobilidade, la Comisión de Servizos, Medio Ambiente, Obras Públicas e Ordenación Territorial, así como ante la empresa concesionaria, Monbus, y solicitan reunirse con sus responsables. Y añadieron que también les enviaron escritos a los partidos políticos con representación municipal "para que movan o que podan", puntualizaron.

En ese escrito se hacen una serie de sugerencias de cara a la mejora de ese servicio tan importante, para mejorarlo y fomentar su uso, especialmente en el actual momento de crisis energética y de cambio climático. En ese sentido, se considera necesario mejorar la puntualidad, debido a los trastornos que se generan con habituales retrasos y eliminación de autobuses, lo que obliga a usar taxis o pedir favores a conocidos para llegar a citas médicas o de organismos oficiales y al trabajo. Se denuncia ausencia de horarios en marquesinas y deficiencias en su difusión, y aunque no obligan a que se haga por medios digitales, aunque creen que sería lo propio en pleno siglo XXI, para saber la distancia en tiempo y metros a los que se encuentra el bus por el que se espera, “a lo menos, pedimos un cadro cos horarios que afectan a cada parada nun sitio facilmente accesible nas webs da empresa e do Concello”. También piden claridad en esos horarios, “pois parecen auténticos trabalinguas ou algoritmos que poden dificultar a súa comprensión ás persoas con déficit visual ou outras limitacións”.



También critican la escasa frecuencia de autobuses, que en parroquias como Corrubedo es limitada, por lo que urge aumentarla, incluso hacia y desde el Hospital do Barbanza. Piensan que los horarios no deben depender de si es día lectivo, pues el transporte escolar no debe interferir en la frecuencia ni horarios. Consideran un “despropósito” tener que pagar dos veces para ir de una parroquia al hospital: una para ir hasta Ribeira y otra desde allí a dicho complejo asistencial. Señalan que al igual que sucede en la mayoría de ciudades, “o cambio de bus debería considerarse transbordo, e dar un tempo prudencial entre un deprazamento e o outro para incluílo no mesmo billete”. Y piden coordinación de horarios de unos buses con otros, como los que van al hospital o Santiago, para mejorar la movilidad, y no tardar dos horas en llegar de una parroquia al complejo asistencial. Marivén Franco expresó su deseo de que, tras la recogida de tantas firmas, "se poda facer algo e cambiar o transporte, para que haxa mellor servizo, combinación, horarios e, sobre todo, para os rapaces, que teñen que ir e volver andando e hegan as súas casas ás catro da tarde". También se refirió a la cantidad de personas que quedan esperando por un autobús que no acaba pasando o parando, y precisó que ello está provocando que esa gente tenga que coger taxis o llamar a un familiar, "e non se pode estar así", agregó.

La impulsora de esta recogida de firmas indicó que los taxistas y las autoescuelas están mejor que nunca, indicando que a sólo hace falta preguntarles a los primeros si han aumentado sus servicios, pero "unha persoa traballadora non pode estar pagando taxis todos os días". Y respecto a los segundos apuntó que la gente está empezando a prepararse para sacar el carnet de conducir "porque se tes que depender para ir ao traballo dun autobús, tendo que agardar por un que finalmente non pasa...". Por su parte, Nela Abella indicó que la iniciativa tuvo muy buena acogida, pero que no les sorprende porque saben que hay mucha gente molesta y descontenta con esta situación. De hecho, precisó que en todos los sitios a los que fueron a recoger firmas les dijeron que "iba sendo hora de que alguén fixese algo". Añadió que no se sabe a que hora pasan los autobuses "xa que non hai horario ou non se cumpren". Y Pilar Lijo ahondó más en la cuestión pidiendo que se coloquen los horarios en todas las marquesinas y no sólo en la parada central del Malecón. También denunció que hay autobuses que no reúnen condiciones, detallando que "se hai un cristal roto tapan o burato cun cartón, se un asiento está roto poñen un cacho de madeira, e tamén chove dentro", e incluso dijo que pese a que se anuncia que hay un autobús directo de Santiago a Aguiño, sólo llega a Ribeira y que para el resto del trayecto "temos que buscarnos a vida". Marivén Franco agregó que las personas con movilidad reducida tiene que avisar con un día de antelación para que le pongan un transporte adaptado.