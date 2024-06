Escarabote se manifestará mañana para pedir que se restituya el nombre original de la "Rúa Carretera do Muelle”

Vecinos de Escarabote convocaron upara mañana, a las doce y media del mediodía, una manifestación con la finalidad de reclamar que se mantenga el nombre de la calle "Carretera do Muelle y que recorrerá ese mismo tramo viario. De ese modo, los afectados por el cambio de denominación de esa calle quieren expresar su malestar y rechazo con la decisión del alcalde, José Ramón Romero, y su grupo de gobierno al no atender la petición de que esa calle recupere su antiguo nombre, que cuenta con el respaldo de 493 firmas.

Respecto a la contestación del alcalde de que la corporación municipal era competente para poner nombre a las calles y que en el caso de la denomianción de Carretera do Muelle "se trata de un nombre coloquial que no era oficial… y que no era un topónimo tradicional", esos vecinos indican que todos los topónimos tienen su origen en las características físicas y geográficas de los lugares y de los usos y costumbres del pueblo, y que tradicionalmente son los habitantes quienes los nombran y que los organismos oficiales lo respetan.

“Entendemos que el Gobierno local con mayoría absoluta acepte que se haga un reconocimiento al Padre Joseba Beovide, pero rechazamos que se imponga el cambio de nombre de la citada calle”, dijo su portavoz, Eugenio Triñanes. Por ello,los afectados por el cambio exigen que se restituya el nombre original, una demanda en la que insistirán hasta conseguir su objetivo, pues Carretera do Muelle "es cómo siempre se ha llamado esta calle por los vecinos de Escarabote".