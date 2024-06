La escuela infantil Rosalía de Castro, de Campo de Pazos, en Taragoña celebrará el miércoles su 95 aniversario

La comunidad educativa del Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo, celebrará este próximo miércoles, día 19 de junio, el 95 aniversario de la escuela infantil Rosalía de Castro, situada en el lugar de Campo de Pazos, en la parroquia de Taragoña. Será una celebración a la que está prevista la asistencia del alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, y el historiador Xosé Ramón Brea, y contará con las actuaciones musicales a cargo de Alfredo Susavila y Silvia Ferre, así como del grupo de pandereteiras “Nunca é tarde”. Los juegos populares, los talleres de hierbas de San Xoán y de pompas de jabón y una merienda campestre formarán parte también de este evento festivo.



La historia de este centro educativo se inició en las primeras décadas del siglo pasado, y fue en el año 1923 cuando vecinos en la emigración fundaron en Buenos Aires la "Sociedad Instructiva Pro-Escuelas Hijos de Taragoña en la República Argentina" con el claro objetivo de crear la escuela "Rosalía de Castro". Fue entonces cuando, según recuerda Sol Beiroa, una de las tutoras de los párvulos, dicha entidad adquirió dos solares en Campo de Pazos en 1924 y 1926 y lleva a cabo una activa campaña de propaganda para obtener abundante recursos económicos.

Desde dicha escuela recuerdan que en mayo de 1929 se organizó en Argentina un banquete para conmemorar el remate de la obra, y así lo testimonia la colocación en lo alto de la fachada principal de la escuela de una placa inaugural que, pese a las obras realizadas en ella, todavía sigue intacta en ese lugar. El CRA de Rianxo, centro educativo fuertemente vinculado al territorio y comprometido con su patrimonio material e inmaterial, "gábase de ter as súas aulas en espazos educativos singulares e de especial valor para as distintas parroquias do concello", señaló Sol Beiroa. Por ello, asegura que este miércoles toda su comunidad se juntará para homenajear a su escuela más veterana, "un centro nacido do esforzo da veciñanza que hai xa case cen anos reclamaba para as súas crianzas unha educación de calidade", puntualizó.