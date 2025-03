Los estudiantes podrán viajar al pasado de la comarca desde Boiro

Los centros de enseñanza tienen una cita con la historia en Boiro. El Centro Arqueolóxico do Barbanza organiza una serie de actividades y visitas guiadas dirigidas en exclusiva a la comunidad educativa. Entre dichas propuestas figuran el taller prehistórico ‘Pequenos agricultores e artistas’ que está recomendado para niños y niñas de 5 a 8 años.

El objetivo radica en introducir a los más pequeños en en día a día de los ancestros prehistóricos, enfocándose en la agricultura y el cuidado del ganado, desarrollando su creatividad a través del arte ruprestre.

Bajo el título, ‘Exploradores do pasado’ también se llevará a cabo un recorrido prehistórico orientado a edades entre los 8 y 12 años. A través de diferentes acciones, al finalizar, tendrán una visión más detallada de la prehistoria reciente en la comarca de O Barbanza, desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro.

Ya encaminada a alumado de Educación Secundaria se lanza la visita guiada ‘Descubrindo a nosa prehistoria’, cuya finalidad es proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de esta etapa con especial énfasis en los yacimientos arqueológicos y las diferentes manifestaciones culturales.

En cuanto a Bachillerato, se oferta la ruta ‘‘Investigando o pasado arqueolóxico do Barbanza’ que busca ofrecer una panorámica exhaustiva y académica sobre los descubrimientos arqueológicos en la comarca, pasando desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro.

A mayores de estos programas específicos, desde el Centro Arqueolóxico do Barbanza se realizan también visitas guiadas a los Castros de Neixón para distintas edades, además de itinerarios al Pazo de Goiáns o a la exposición etnográfica Mar de Boiro.

Las incripciones y toda la información relativa a esta programación escolar está disponible en la página web www.centroarqueoloxicodobarbanza.org. Deberán indicar el nombre de la actividad por la que se opta y el número de personas asistentes.

Esta institución se dinamiza con diversas acciones a lo largo del año como, por ejemplo, el XVIII Encontro Arqueolóxico do Barbanza que se celebró a finales del mes de febrero con carácter divulgativo para un público adulto o las visitas y salidas especiales a los Castros de Neixón organizadas el verano pasado, una de ellas 'pet-friendly'.

El proyecto parque idade do ferro, apuesta por la arqueología

La Mancomunidad Barbanza Arousa -formada por los ayuntamientos de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Rianxo- junto a Porto do Son, Dodro y la Deputación da Coruña tienen en marcha el proyecto Parque da Idade do Ferro que supone una fuerte apuesta por los recursos históricos y por el turismo cultural de calidad en una zona con numerosos yacimientos arqueológicos.