Evacuada al Hospital do Barbanza una mujer que sufrió una intoxicación de gas de una estufa en Ribeira

Una mujer de 45 años, cuya identidad responde a las iniciales A.M.B., resultó afectada al inhalar monóxido de carbono en su vivienda de Ribeira. Según la información facilitada por la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, la mujer fue evacuada al Hospital do Barbanza después de sufrir una intoxicación a causa del gas procedente de una estufa catalítica. El personal técnico de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) también examinó a sus dos hijos menores de edad, pero en la evaluación a la que fueron sometidos por el facultativo de guardia no se evidenciaron síntomas de intoxicación por gas, por lo que no fue necesario trasladarlos a ningún centro asistencial.

El suceso se registró en torno a las diez de la noche de ayer en el lugar de Gándara, en la parroquia ribeirense de Artes. El 112 Galicia había recibido la alerta de los hechos a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, después de que uno de los hijos de la víctima hubiera contactado con ese servicio para comunicar que su madre estaba mareada. Acto seguido, sus gestores requirieron la intervención de los Bomberos de Ribeira y de las Policías Local y Nacional. Cuando llegaron estos medios, las puertas y ventanas del domicilio ya estaban abiertas para la ventilación del inmueble.

Los Bomberos ribeirense encontraron en la cocina una estufa con bombona de gas butano apagada, que sacaron al exterior de la casa. A continuación, realizaron mediciones de gas en la vivienda con el exploxímetro, pero todas ellas dieron resultado negativo, lo cual se debió a que el inmueble ya estaba ventilado. Se dio por rematada la intervención de los servicios de emergencia en torno a las once menos veinte de la noche.