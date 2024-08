Exhibición de baile con la escuela El Tomasón en las Festas do Verán de Ribeira

La programación de las Festas de Verán de Ribeira continúa y en su segundo día tuvieron lugar las dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas de Tahume, así como una exhibición a cargo de alumnos de la escuela de baile El Tomasón en la Porta do Sol, donde tuvo lugar el espectáculo infantil y familiar “Xela contra o dragón Traga-Verbas” a cargo de Títeres Cachirulo. La sesión vermú en Bandourrío estuvo amenizada por el grupo Maricarme.

La programación de las Festas do Verán de Ribeira verá incrementada la cantidad de actividades según se aproxima el fin de semana . De hecho, tras las dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas O Rueiro, de Palmeira, desde las once y media de esta mañana se abrirá un mercadillo solidario de A Creba en la Avenida Rosalía de Castro y también empezará a funcionar un parque de hinchables en el entorno de la Praza do Concello, y que incluirá juegos elaborados con materiales de reciclaje y animación hasta las 13.30 horas.

A esa hora, la Praza Porta do Sol albergará los conciertos en sesión vermú de Sones Negros y Alfredo Tejada.

Y a partir de las seis y media de la tarde regresará el parque de hinchables en el mismo espacio que lo hizo en horario matinal, y el resto de actividades antes mencionadas hasta las 20.30 horas, momento en el que se celebrará una fiesta de la espuma. Posteriormente, a partir de las diez y media de la noche, en la explanada de la lonja vieja darán comienzo el concierto de Efecto Mariposa, con la cantante y guitarrista Susana Alva al frente y Frasco Ridgway, que ya actuó con gran éxito de público hace trece años en la capital barbanzana también dentro de la programación de las Festas do Verán, y que en aquella ocasión estaba integrado también por Alfredo Baón, hasta que dejó al grupo en 2016.

Un par de horas después está previsto el inicio de la actuación de la banda de rock and roll La Fuga, de la localidad cántabra de Reinosa, que en 1996 fundó el mítico Rulo Gutiérrez, que ahora ya no forma parte de ella, pues la componen Nando (guitarra), Xavi (voz y guitarra), Sergio (bajo) y Edu (batería). Esa velada, la verbena se trasladará a la Praza de Pontevedra, en el barrio de Bandourrío, para dar cabida a la orquesta Kubo, que cuenta con el escenario de mayor tamaño de Europa y que está recorriendo las fiestas de pueblos y ciudades de toda Galicia con mucho éxito.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento ribeirense recordaron que mañana, día 3 de agosto, la asociación Ágape organiza, en colaboración con el departamento municipal de Festexos un evento "moi especial". Se trata de un circuito sensorial para los niños en donde podrán experimentar con cada uno de sus sentidos. Para esta actividade se ontrá con un buen número de voluntarios y también una terapeutaa ocupacional, que es una de las asesoras de esta actividad. Desde la Administración local aseguran que todos los niños van a poder disfrutar de esa propueta tanti son neurodivergentes como si no lo son, por lo ue esperan que los chiquillos se animen a participar.