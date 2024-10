Exitosas presentaciones de las fiestas del percebe y de la navaja de Aguiño y del pulpo de Palmeira en Xantar Ourense

Ribeira estuvo representada este sábado en la feria gastronómica Xantar que se está celebrando en Ourense con la presentación de las fiestas de exaltación de tres de sus productos más característicos: el percebe y la navaja de Aguiño y el pulpo de Palmeira. En representación del Ayuntamiento ribeirense acudieron el segundo teniente de alcalde y concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, y el edil delegado de Mar, Fernando Abraldes, junto con el chef Miguel Mosteiro y su equipo, acompañados por el patrón mayor y el presidente de la agrupación de mariscadores de la Cofradía de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría y Manuel Ángel Reiriz, junto a varios vecinos.



Hubo una primera presentación general a la una de la tarde y a partir de las tres de la tarde se desarrolló una segunda, que se prolongó durante las dos horas siguientes, ambs en el expositor de la Diputación Provincial de A Coruña, y se agotaron las existencias de los productos de los que se elaboraron y sirvieron 200 raciones de cada uno de ellos. El percebe se coció en agua del mar, al estilo tradicional, mientras que la navajas se sirvieron con garbanzos y el pulpo con coliflor, que resultaron "espectaculares", a juicio del público que abarrotó el expositor a las horas en que se desarrollaron esos eventos y que tuvo la oportunidad de probar y disfrutar de esas recetas.

Ese público quedó "abraiado" con lo que pudieron comer, "coa calidade do percebe que temos en Aguiño, da navalla collida no entorno da illa de Sálvora, o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas e do polbo de Palmeira", según indicaron desde la expedición de la capital barbanzana. Los representantes de Ribeira les explicaron a los visitantes que esas tres fiestas gastronómicas son "espectaculares", de las que repartieron trípticos promocionales y les invitaron a asistir en las fechas que son de referencia: el percebe en el último domingo de julio, la navaja en el primer domingo de agosto y el pulpo en el último fin de semana de agosto.