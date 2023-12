Exitoso Día do Invitado del grupo de empresas BNI Terramar en Ribeira al difundir su espíritu colaborativo

Una veintena de personas asistió a partir de las siete de la mañana de ayer en la Churrasquería Alvariño, en el lugar ribeirense de Xarás, a la convocatoria del Día do Invitado organizada por el grupo de empresas BNI Terramar, que dirige Rubén Couñago y que actualmente factura 15 millones de euros. Durante la actividad divulgativa, se les dio a conocer a los asistentes el espíritu colaborativo que les define y le lleva al éxito alcanzado en todos los años en que lleva en funcionamiento. El propio Couñago manifestó que no podía estar más satisfecho por el resultado de esta cita y declaró que "en nombre del grupo de empresarios BNI TerraMar, me complace expresar nuestra profunda gratitud a cada miembro que ha contribuido al extraordinario éxito que celebramos hoy. Con la facturaciuón millonaria que acumulamos, podemos decir que estamos orgullosos de alcanzar este hito juntos. Este éxito no es sólo nuestro, sino una oportunidad para todas las empresas de O Barbanza", puntualizó.

"Queremos extender un agradecimiento especial al alcalde de Boiro y presidente de la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, José Ramón Romero, por su grata presencia en nuestro evento, p y especialmente por dedicarnos unas palabras inspiradoras. Su apoyo continuo y aliento son motores esenciales que nos impulsan a enriquecer aún más la comarca de Arousa Norte", manifestó Rubén ouñado. el director de BNI TerraMar indcó que ese logró no sólo es un testimonio de la dedicación que tienen los empresarios, sino también "un reflejo del espíritu colaborativo que define a nuestra comunidad empresarial. Estamos comprometidos a seguir contribuyendo al crecimiento sostenible y al desarrollo integral de nuestra región". Por último, este dirigente señaló que "apreciamos sinceramente la confianza y colaboración de todos los involucrados, y esperamos con entusiasmo seguir construyendo un futuro próspero para O Barbanza".