Expocidades promociona la gastronomía ribeirense durante el fin de semana

Ribeira se une a los 28 concellos y entidades de Galicia y del norte de Portugal que se reúnen del 2 al 4 de mayo en la VIII Feira de Turismo do Eixo Atlántico, Expocidades, para mostrar lo mejor de su oferta cultural, patrimonial y gastronómica en la Praza da Vila de Sarria.



El segundo teniente de alcalde informó que este tipo de formato de feria “promove un turismo de proximidade, familiar, gastronómico, cultural e de calidade”. Además no dudó en apoyar las palabras de Xoán V. Mao, Secretario Xeral do Eixo Atlántico, quien aseguró que “precisamos un turismo gourmet e de calidade que veña a Ribeira a gozar; o que non precisamos son macrofábricas coma a de Altri que poden acabar coa nosa ría e con elo o noso sistema de vida”.



Desde el Concello destacaron también el éxito del stand en el que ya se reparten materiales propagandísticos de las fiestas gastronómicas de la zona, siendo este al final uno de los objetivos principales de estas jornadas.



“Imos ter moita xente que vai a vir a gozar das nosas festas gastronómicas grazas a que estamos presentes neste tipo de escaparates que nos permiten posicionar a Ribeira turisticamente como un produto de alto nivel”, explican.



La música también formará parte de este fin de semana con conciertos de diversos estilos y talleres para los pequeños.