La exposición itinerante de Amicos sobre el autismo recala hasta este domingo en la calle peatonal de Boiro

La exposición itinerante formada por tres tótems con información sobre el trastorno del espectro autista (TEA), que busca sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre la realidade de las persoas con esta conducta, y que está impulsada por Amicos con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, recaló ayer en la Rúa Doutor Santos Mieites de Boiro, a la altura de la panadería Susi, donde permanecerá hasta el próximo domingo, día 21 de abril. El acto inaugural de ayer incluyó actividades como un juego para adivinar palabras vinculadas a la condición del TEA, y que contó con la participación de alumnos de cuarto curso de Educación Primaria del colegio Praia Xardín y usuarios del centro de día de la asociación que preside Esther Vidal. Seguidamente, los “peques” del centro de dicha entidad ubicado en la parroquia ribeirense de Oleiros leyeron un manifiesto en el dieron continuidad a la reclamación de una educación de calidad que se adapte a las necesidades y circunstancias de todo el alumnado y de acciones que favorezcan la inclusividad.

Al acto acudieron también el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, la vicepresidenta y el director xeral de Amicos, Digna Iglesias y Xoan España, a lo que se unieron algunas familias de los usuarios y varios transeúntes. Con respecto a la llegada de esta muestra a Boiro, la vicepresidenta de l entidade destacó “a implicación do CEEPR de Amicos cos colexios da zona á hora de levar a cabo accións referentes á inclusión. Nesta ocasión, con esta campaña coa que estamos percorrendo distintos municipios buscamos divulgar e sensibilizar sobre o autismo”. También se dirigió a los escolares del CEIPP Praia Xardín para “agradecer que colaboredes e desfrutedes hoxe con nós. Tamén quero agradecerlle ao Concello de Boiro, en especial ao alcalde, que estea con nós apoiando esta acción coa que sensibilizar e concienciar sobre o autismo á sociedade. Gracias a todos por vir”. Por su parte, el mandatriuo local dio la bienvenida a Boiro “a todos os nenos do CEEPR de Amicos. Quero tamén darlle as grazas a Amicos por darlle visibilidade ao autismo e por contar con Boiro para iso e, en especial, aos profesores de Amicos pola boa labor que están realizando”.

Desde Amicos indicaron que esta campaña informativa nació con la idea de recorrer distintos puntos de O Barbanza para acercarse a los vecinos de todas las localidades de la comarca y sus alrededores, con la finalidad de "democratizar a información sobre o autismo e normalizar este trastorno". Después de permanecer esta semana en Boiro, la próxima etapa en el itinerario de esta exposición sobre el autismo de Amicos será en Rianxo, donde permanecerá instalada en la Praza de Padrón entre los días 22 y 28 de este mes, para posteriormente visitar Noia y rematar en Lousame en la primera semana de mayo. casa consistorial. Hasta la fecha, el recorrido de la muestra ha pasado por Ribeira del 2 al 7 de abril, Porto do Son los días 8, 9 y 10 y A Pobra del 11 al 14 de este mes.