Fallece a los 89 años Dolores Guillán Vilasó, madre del portavoz del PP de A Pobra

María Dolores Guillán Vilasó, viuda de Segundo Durán Casais y madre del actual portavoz del grupo municipal del PP de A Pobra, Manolo Durán Guillán, falleció en las primeras horas de la pasada madrugada a la edad de 89 años. Su muerte ha provocado una gran consternación en la localidad pobrense, pues era vecina de la céntrica Rúa Poeta Manuel María, y en sus alrededores, donde era una persona muy conocida y apreciada. Sus restos mortales están siendo velados en la sala 2 del tanatorio Jesús de Nazareno, desde donde está previsto que partan mañana, a partir de las cuatro de la tarde hasta la iglesia parroquial de Santiago do Deán (O Castelo), para la celebración del funeral, y seguidamente se procederá a su entierro en el cementerio de dicha parroquia. El fallecimiento de Dolores Guillán ha provocado que el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, ha decidido desconvocar de manera urgente el pleno ordinario de marzo que había señalado para las ocho y media de esta tarde debido a la coincidencia con diversas festividades el pasado mes, posponiendo su celebración para la misma hora de este lunes, día 15 de abril. El mandatario local explicó que esa decisión la adoptó "co fin de garantir a efectividade do dereito dos concelleiros de participar nos asuntos públicos".

El orden del día de dicha sesión plenaria se mantendrá tal y como estaba previsto para hoy, en el que se contemplaban la propuesta de la alcaldía para la delegación de los precios públicos en la junta de gobierno local; la aprobación definitiva del presupuesto municipal para el presente ejercicio económico y resolución de las reclamaciones presentadas contra la aprobación inicial; la corrección de un error en el acuerdo plenario del pasado 7 de febrero sobre la cesión de fondos al Museo Valle-Inclán; la propuesta de la Alcaldía sobre alegaciones contra la instalación de la industria de fibra textil Altri en Palas de Rey; y las mociones del grupo municipal del PP relativas a los gallineros de autoconsumo, de apoyo a los agricultores y ganaderos españoles y sobre los problemas de la Rúa Rafael Calleja, además de dar cuenta de los decretos e informes de la Alcaldía, mociones de urgencia, en caso de que las haya, y ruegos y preguntas.